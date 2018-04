Vendredi 20 avril, France Bleu vous propose de découvrir Lectoure, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Lectoure

Cette semaine la Maison France 5 vous emmène dans le Gers, au pays du célèbre mousquetaire d'Artagnan…. Un territoire réputé pour ses richesses culinaires mais aussi pour son patrimoine bâti et architectural, fait de bastides, de Castelnaux, de monuments classés et de musées. Les villages sont parmi les plus beaux de France, comme Lectoure où nous partons cette semaine !

Les intervenants de cette semaine ...

La visite de Lectoure se fera avec Julien Tajan. Il est architecte du patrimoine s’est beaucoup investi dans la restauration de la ville

Après des années dans les Ressources Humaines, Pierre voulait changer de vie et rêvait d’ouvrir une maison d’hôtes. C’est alors tout naturellement dans le Gers, la terre de son enfance qu’il prospecta et trouva la perle rare

Professionnel de l’industrie métallurgique, Morgan a décidé, il y a un peu plus de 3 ans d’étendre son champs d’activité pour se lancer dans la création de mobiliers en acier

Jil est comédienne et auteur. Décidés à quitter la vie parisienne, elle et son mari Patrick, sont venus s’installer à Lectoure en 2014. Ils choisissent alors pour lieu de vie l’un des édifices patrimoniales emblématiques de la ville : la tour dite « du bourreau », la seule tour de garde encore existante sur les remparts ! Autrement dit un lieu chargé d’histoire et pour le moins atypique qu’ils nous feront découvrir

Nous rejoindrons Cécile. Teinturière de métier, elle a décidé avec son associée Séverine de relancer l’activité artisanale qui a fait en son temps la gloire de Lectoure : la production du bleu de pastel, le fameux pigment utilisé pour la teinture. Un savoir-faire ancestral auquel elles ont apporté quelques améliorations

Nous retrouverons aussi Didier Serre, un antiquaire bien connu dans Gers. C’est lui qui a eu l’idée en 2013, de créer dans l’ancien Château des Comtes d’Armagnac, le village des brocanteurs. Un événement qui devait être éphémère mais qui dure toujours au point d’être devenu un incontournable de la région !!

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer :Tout de suite retrouvons Karine et Gaëlle qui cette semaine doivent concevoir un meuble-tv bibliothèque

Transats et chaises longues : Fauteuils confortables, transats pour « siester », poufs ou hamac, aujourd’hui les options ne manquent pas pour buller au jardin ou au bord d’une piscine. On vous présente quelques-uns des modèles qui nous ont attiré l’œil et autant vous dire qu’on ne s’est pas gêné pour les tester J

La moquette : Un temps, délaissée au profit du parquet, carrelage ou encore le béton ciré, la moquette revient en force dans la décoration d’intérieur. Et il faut dire que ce revêtement s’est bien modernisé tant dans les matières que dans les styles. Justement comment faire le bon choix…Les meilleurs spécialistes vous répondent

La rénovation d’une maison gasconne : Originaire du Lubéron, Najim est tombé sous le charme du Gers où il est venu s’installer en 2006. Entrepreneur dans le bâtiment, il n’a pas hésité à se lancer dans la rénovation d’une ancienne maison gasconne qu’il a entièrement réhabilitée dans le respect des demeures gersoises et qu’il occupe désormais pour son plus grand plaisir

Dominique et Didier Pic : On va rester en Occitanie pour découvrir un couple de créateurs : Dominique et Didier Pic.

Fascinés par le style gustavien et baroque italien, ils réalisent des créations à partir de pièces anciennes, sur lesquelles ils appliquent une nouvelle patine. Un travail à quatre mains d’une grande finesse….

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 27 avril à 20h50. Condom sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.