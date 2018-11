France Bleu Azur partenaire de Lecture en Fête à Roquebrune Cap Martin ! Rendez-vous les 1er et 2 décembre, aux cotes de Jacques Pradel - 80 auteurs vous attendent esplanade Jean Gioan, pour des rencontres et dialogues avec des auteurs de romans, essaies, polars, BD et livres jeunesse.

"On dit parfois, en parlant de quelqu’un qu’on connaît mal : « celui-là, il nous raconte des histoires ! »

« Lecture en Fête », à Roquebrune Cap Martin c'est le rendez-vous avec le livre qui se tiendra les 1er et 2 décembre 2018, esplanade Jean Gioan. Jacques Pradel, écrivain, journaliste et animateur d’émissions télé et radio sera l’invité d’honneur de cette édition 2018. et pour lui, Ecrire, c’est d’abord partager, échanger avec le lecteur !

Composée d’expositions et d’un riche programme de débats et de rencontres avec plus de 80 auteurs pour les dédicaces, cette fête du livre reste fidèle à ce qui fait son succès, pour essayer de répondre toujours mieux aux attentes de tous les amoureux du livre.

Et pour ne rien rater des meilleurs moments de Lecture en Fêtes, toute l'actualité littéraire et les "livres coup de cœur"écoutez France Bleu Azur à 11h20 et 16h20 !

Lecture en Fête en un clique : http://www.lectureenfete.com/

Télécharger le programme