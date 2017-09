Legend'air, la fête aérienne de St Junien avec France Bleu Limousin

Voilà 14 ans que Légend'Air offre aux amateurs d'aviation un spectacle magnifique entièrement gratuit !

Dans la plus pure tradition des fêtes aériennes champêtres des années 50, Legend'Air prend le pari de réunir, sur l'Aérodrome Maryse Bastié de Saint Junien des passionnés d'avions anciens de toutes sortes. Cette superbe fête à une autre particularité non négligeable : elle est entièrement gratuite !! Au programme une quarantaine d'avions de tous âges, des démonstrations en vol, des expositions et des stands sur l'aéronautique, des véhicules anciens avec défilés. Tous les ans se sont entre 22.000 et 25.000 personnes attendues.

Le thème de cette édition 2017 : La Voltige

Gilles TATRY présentera son Bücker en démo voltige, le samedi et le dimanche.

Un Bücker piloté par Gilles Tatry, un des avion Voltige présenté durant Légend'Air Samedi 9 Septembre - ©Légend'air en Limousin

Quelques avions présents pour Légend'Air 20017 - ©Légend'air en Limousin

@legend_air -11. Eddy Dusseau viendra avec son Extra 260, une machine rare. Il sera en démo les 2 jours avec Franck Soubrane et son Pitts. pic.twitter.com/N26DT0gjSU — Légend'Air limousin (@legend_air) August 28, 2017

Daniel SERRES, membre de l'équipe de France et champion du monde de voltige planeur fera au moins une démonstration, une grande première à légend'Air en Limousin.

La présence de Daniel Serres sera remarqué à Légend'Air 2017

Le Broussard F-GFMN des Ailes Limousines, assurera les largages de parachutistes le samedi et le dimanche.

Voilà le programme !!

2 jours de fête à St Junien - ©Légend'Air en Limousin

Pour illustrer Légend'Air, Alain Fradet, peintre de l'Air signe de très belles affiches. Il sera présent "sous le hangar de aviateurs" pour présenter ces dernières aquarelles. Aux 50 premières personnes qui lui rendront visite, Alain Fradet remettra un exemplaire du superbe catalogue des ambassadeurs de l'Armée de l'Air, dont il fait partie en tant que Peintre de l'Air et de l'Espace. Dans cet ouvrage, 100 pages couleurs, éditées par l'Armée de l'Air.

Quelques affiches de Légend'Air signées Alain Fradet - ©Alain Fradet Blog

Une belle exposition sous le hangar comme tous les ans

@legend_air -5. Dans le Hangar des Aviateurs Richard Catalan présentera le "Mondial des Patrouilles" alignant des centaines d'avions au 1/72 pic.twitter.com/cR4SinSTiV — Légend'Air limousin (@legend_air) September 5, 2017

Un public conquis chaque année

wouahhhhh... scotchés par la qualité et l'organisation de cette manifestation. ce fut une première pour nous, et quelle première (...) on sent l'investissement maximal de tous et pour tous. Bravo et merci à l'équipe, à la ville de Saint Junien et aux nombreux bénévoles (...) un merveilleux dimanche parmi vous !! Message laissé sur le Blog de Légénd'Air

Une équipe de bénévoles et de passionnés

Le président de Légend'Air Patrick Dzugan les remercie à chaque fois qu'il en a l'occasion ! Il est vrai que, sans les bénévoles engagés chaque année, comme pour toute manifestation, rien ne serait aussi parfait !

Sans eux la fête ne pourrait pas avoir lieu. Merci Mesdames, Messieurs. Patrick Dzugan

Les équipes logistique et intendance sur le pied de guerre pour préparer la 14ème édition de Légend'Air - ©Légend'Air en Limousin

France Bleu Limousin sera en Direct de L'Aérodrome Maryse Bastié de St Junien pour vous faire vivre Légend'Air ! Venez nous rejoindre Samedi 09 Septembre de 14h à 17h