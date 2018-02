C'est le début des vacances scolaires et la ruée vers les montagne enneigées ! France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Lorraine Nord ont décidé de profiter de la neige et vous emmènent en weekend sur les pistes de Gérardmer.

Gérardmer, France

Les vacances d'hiver qui démarrent ce 10 février pour la Zone A sont synonymes de neige, de détente, de glissades, de bons moments entre amis, en famille.... France Bleu Lorraine, qui avait envie d'en profiter aussi, et surtout de partager avec vous ce weekend au coeur du massif des Vosges, vous donne rendez-vous ces 10 et 11 février aux pieds des pistes de la station de ski de Gérardmer. Ecoutez-nous sur nos antennes le samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, le dimanche de 10h00 à 12h30.

Rendez-vous au pied de la Mauselaine à Gérardmer

Laurent Pilloni et Véronique Lorre, animateurs de France Bleu Sud Lorraine, accompagnés de Pauline Espagno, animatrice de France Bleu Lorraine Nord, vous retrouvent au bas des pistes de la Mauselaine. Il y a quelques glissades et batailles de boules de neige au programme, nous vous invitons à les rejoindre et à leur donner un coup de main ! Les vidéos seront à voir sur les pages Facebook de France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Lorraine Nord. Certains devraient faire leur premiers pas - où chutes ?- en ski, ça promet !

Les images à découvrir ce weekend

Quelques-uns de vos chroniqueurs préférés sont également au rendez-vous. Comme notre humoriste vosgien préféré, habitué de l'antenne de France Bleu, - est-il besoin de le nommer !-, Claude Vanony. Un autre de nos gais lurons nous accompagne, c'est Julien Strelzyk, qui partage ses coups de coeur chaque semaine sur l'antenne de France Bleu Lorraine.