Un hommage aux cent ans du jazz

Un concert - en collaboration avec le festival "Le Jazz bat la campagne" - qui est l'occasion de présenter le 2ème album du groupe "Jazz à New-Parth" ("What is this thing called JANP ?", enregistré en avril 2017 à Saint-Georges-de-Noisné), de fêter les 100 ans du premier concert de jazz organisé en France, et de soutenir le groupe.

Jazz à New-Parth' est composé d'une vingtaine de musiciens (pour la plupart amateurs). On y trouve notamment des instruments que l'on rencontre rarement dans un big-band, comme par exemple une clarinette basse, trois flutes traversières et une guitare. En revanche, il n'y a pas de piano.

Jazzmuche en première partie

Jazzmuche est un trio composé du contrebassiste Michèle Franey, du guitariste Bob Franey et du saxophoniste Stéphane Guillaud

Rendez-vous

"100 ans du jazz" avec "Jazz à New-Parth" et "Jazzmuche"

Samedi 31 mars 2018

21h

Palais des Congrès

Salle du théâtre

Parthenay

Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 15 ans.

Un anniversaire

C'est le 12 février 1918 que fut organisé au théâtre Graslin de Nantes, le tout premier concert de jazz en France, à l'occasion d'une soirée de charité.

Au programme : les Harlem Hellfighters menés par James Reese Europe.

Le CD

"What is this thing called JANP ?"

Disponible au Carug

46, boulevard Edgar-Quinet

Parthenay

05 49 71 23 36