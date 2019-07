Les 100 lieux qu'il faut voir : un week-end à gagner dans le Puy-de-Dôme

A l'occasion de la saison 6 inédite de l'émission "Les 100 lieux qu'il faut voir", France Bleu vous offre un séjour pour deux personnes avec weekendesk.fr.

L'émission Les 100 lieux qu'il faut voir sur France 5" dimanche 14 juillet à 20h50 est consacrée au Puy-de-Dome. Rendez-vous du lundi 8 au vendredi 12 juillet dans Le Club été France Bleu avec Arnold Derek entre 19h et 20h pour gagner un week-end pour deux à Thiers en appelant au 0810.055.056 (prix d'un appel local).

Gagnez votre week-end à Thiers dans le Puy-de-Dôme avec Weekendesk !

Vous et la personne de votre choix êtes attendus au Clos Saint Eloi**** à Thiers.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, venez découvrir ce week-end le beau patrimoine architectural de la ville de Thiers ! À quelques minutes du centre historique de Thiers, l’Hotel The Originals Clos St Eloi vous accueille dans établissement à l’inspiration contemporaine. Niché au cœur d’un magnifique parc aux arbres centenaires, vous séjournerez dans un cadre qui inspire à la quiétude. Les chambres spacieuses et contemporaines ont été repensées avec goût pour votre plus grand confort. Du gris poivré assorti au jaune maïs ou rouge carmin, elles proposent une décoration raffinée avec un bois clair apaisant. Les salles de bains sont équipées de douche à l’italienne ou de baignoire. Côté restauration, le chef de La Table du Clos vous propose une cuisine qui puise son inspiration dans les produits du terroir et le mélange des saveurs pour vous surprendre. Partez à la découverte de la cité médiévale de Thiers, des maisons à pans de bois et colombages, de l'église St Genès, de l'hôtel du Pirou, de la maison des sept péchés capitaux, … Son patrimoine architectural riche vous conduira naturellement sur la route des châteaux d'Auvergne. Si vous souhaitez profiter pleinement de la nature, des randonnées pédestres ou cavalières seront organisées pour votre plaisir. Préparez votre séjour et venez passer un week-end calme et reposant à l’Hotel The Originals Clos St Eloi situé à Thiers !

Votre séjour comprend :

1 nuit en chambre prénium avec petit-déjeuner buffet

2 dîners - Menu gastronomique

©Clos Saint Eloi****

