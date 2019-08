Les 100 lieux qu'il faut voir : un week-end à gagner dans les Ardennes

A l'occasion de la saison 6 inédite de l'émission "Les 100 lieux qu'il faut voir", France Bleu vous offre un séjour à Donchéry en Champagne-Ardenne pour deux personnes avec weekendesk.fr.

L'émission Les 100 lieux qu'il faut voir sur France 5" dimanche 11 août à 20h50 est consacrée aux Ardennes. Rendez-vous du lundi 5 au vendredi 3 août dans Le Club été France Bleu avec Sophie Scarpula entre 19h et 20h pour gagner un week-end pour deux dans les Ardennes en appelant au 0810.055.056 (prix d'un appel local).

Vous et la personne de votre choix êtes attendus au Domaine Château du Faucon **** à Donchéry.

Situé à 15 minutes de route de Sedan et à 20 minutes de Charleville-Mézières, le Domaine Château du Faucon vous ouvre les portes de sa majestueuse demeure du XVIIème siècle, au cœur d'un parc arboré de 28 hectares. Cet édifice de caractère dévoile des chambres et suites lumineuses, spacieuses et contemporaines, d’où se dégage une atmosphère chaleureuse. Elles vous offriront un subtil mariage de pierres, de bois et disposent d’un mobilier de style et de tissus raffinés.

Le restaurant du château, « La Cotterie », vous propose une cuisine gastronomique française, savoureuse et raffinée où les produits frais et les spécialités régionales sont à l'honneur ; à accompagner de vins et champagnes. Relaxez-vous au cœur de l’espace détente qui comprend jacuzzi et sauna puis passez un moment ludique sur le parcours de GolfCross. Pour les plus sportifs, la salle de fitness et le terrain de tennis sont à leur disposition et pour les passionnés d’équitation, le domaine possède de grandes écuries et des installations équestres.

Les Ardennes sont un véritable musée à ciel ouvert, découvrez le moulin de Waroux et le fort de Villy-la-Ferté, explorez Charleville-Mézières et sa place Ducale, puis rendez-vous à Sedan et visitez une ville d’art et d’histoire, avec son château fort de 35000 mètres carrés, plus vaste forteresse d’Europe construite il y a bientôt 6 siècles. Les passionnés d’histoire et de culture pourront se rendre au musée de la métallurgie ardennaise de Bogny-sur-Meuse, à la Forge Gendarme à Vrigne-aux-Bois, ainsi qu’au musée du feutre à Mouzon.

Le Domaine Château du Faucon vous accueille ce week-end à Donchéry entre culture, histoire et découverte du patrimoine.

Votre séjour comprend :

1 nuit en suite de luxe

Les petits-déjeuners

Le verre de bienvenue

Séjour valable un an sous réserve de disponibilités

