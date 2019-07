Les 100 lieux qu'il faut voir : un week-end à gagner en Haute-Garonne

A l'occasion de la saison 6 inédite de l'émission "Les 100 lieux qu'il faut voir", France Bleu vous offre un séjour à Toulouse pour deux personnes avec weekendesk.fr.

L'émission Les 100 lieux qu'il faut voir sur France 5" dimanche 28 juillet à 20h50 est consacrée à la Haute-Garonne. Rendez-vous du lundi 22 au vendredi 26 juillet dans Le Club été France Bleu avec Arnold Derek entre 19h et 20h pour gagner un week-end pour deux à Toulouse en appelant au 0810.055.056 (prix d'un appel local).

Gagnez votre week-end à Toulouse avec Weekendesk !

Vous et la personne de votre choix êtes attendus au Grand Hôtel de l’Opéra**** à Toulouse.

Au centre ville de Toulouse, faisant miroir au Théâtre du Capitole, le Grand Hôtel de l'Opéra vous accueille dans un cadre historique offrant quiétude et raffinement.



Idéalement placé, ce havre de paix, à quelques pas des arcades animées de la place du Capitole et des restaurants et boutiques, le Grand Hôtel de l’Opéra est le lieu idéal lors d'un déplacement d'affaires ou d'un séjour de découverte de la ville de Toulouse.



Abrité dans un ancien couvent du XVIIe siècle, il compte parmi les boutiques-hôtels les plus intimistes et renommés de la "ville rose".

Cet hôtel de luxe et de caractère offre des chambres et suites élégantes dans un décor au charme unique, teintée de rouge Opéra et de toile de Jouy : une invitation au rêve et à la quiétude.



Son équipe est garante d'un service personnalisé où discrétion, efficacité et attention sont les maîtres mots tout au long de votre séjour.

Votre séjour comprend :

2 nuits en chambre Deluxe

Les petits-déjeuners

©Grand Hôtel de l’Opéra****

©Grand Hôtel de l’Opéra****

©Grand Hôtel de l’Opéra****