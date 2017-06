Les 100 lieux qu'il faut voir : un week-end à gagner en Loire Atlantique

A l'occasion de la saison 4 inédite de l'émission "Les 100 lieux qu'il faut voir", France Bleu vous offre un séjour pour deux personnes avec weekendesk.fr. Rendez-vous dans l'émission "Une heure en France" entre 13h15 et 14h pour jouer.

A l'occasion de l'émission "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5 dimanche 20 août à 20h50 consacrée à la Loire Atlantique, jouez avec David Lantin. Rendez-vous du lundi 14 au vendredi 18 août dans "Une heure en France" entre 13h15 et 14h pour gagner un week-end pour 2 en Loire Atlantique en appelant au 0810.055.056 (prix d'un appel local).

Gagnez votre week-end en Loire Atlantique avec Weekendesk !

Vous et la personne de votre choix êtes attendus à l'Hôtel Spa du Béryl*** à Saint Brévin l'Océan. Situé entre La Baule et Pornic, en Bretagne sud, l’Hôtel bénéficie d'une situation exceptionnelle face à la mer. Entre plages et pinèdes de Loire Atlantique, l’hôtel vous accueille toute l'année dans l'une de ses 94 chambres. Les chambres sont grandes et lumineuses, avec un décor contemporain et de grandes fenêtres offrent une vue exceptionnelle sur la mer ou sur la ville de St Brévin. La beauté des paysages alliée aux nombreuses attractions du casino vous garantiront un séjour inoubliable.

2 nuits en chambre vue mer

4 petits déjeuners

Hôtel Spa du Béryl*** - ©Hôtel Spa du Béryl***