Les rencontres à l'échelle festival international dédiés aux arts contemporain

France Bleu Provence est partenaire de la 13e édition des rencontres à l’échelle, festival international, dédiés aux arts contemporain du 7 novembre au 1er décembre 2018. Produit par Les Bancs Publics, le festival essaime son état d'esprit dans plusieurs lieux de la ville de Marseille.

Depuis 13 ans, Les Rencontres à l’échelle inscrivent dans le paysage marseillais un rendez-vous dédié aux esthétiques contemporaines internationales. Chacune des éditions se compose à partir d'artistes peu connus en Europe et de personnalités confirmées. La programmation circule librement entre les disciplines et les horizons géographiques pour mieux interroger les nouvelles règles du monde.

Les artistes de cette édition célèbrent des identités qui, entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire, l’Égypte et le Mali, le Bénin et la Belgique, entre Calais et Marseille, Athènes et Beyrouth... tremblent, vacillent et plus encore, se prolongent et se densifient.

Ils éclairent des identités façonnées par des langues, des gestes, des histoires anciennes et des contes modernes ; ils racontent les voyages et les migrations qui, parfois contraints, s’immobilisent pour repartir de plus belle.

Ils fabriquent non pas un art qui répare, mais un art qui tente d’adoucir les lignes de partage irréductibles, un art qui affirme haut et fort d’autres possibles.

Une programmation éclectique

Pour cette treizième année, le festival réunit des créations internationales, une exposition et plusieurs parcours cinéma. Parmi les spectacles, deux créations ont remporté un vif succès au Festival d'Avignon cet été. Mama mis en scène par Ahmed El Attar, est un portrait peu complaisant de la société égyptienne à travers la figure de la femme et de la mère. Avec audace et humilité, Gurshad Shaheman - artiste accompagné depuis de nombreuses années par Les Rencontres - entrelace les témoignages d’exilés dans sa deuxième mise en scène qualifié par Les Inrocks de "spectacle le plus beau et le plus doux du Festival d'Avignon 20018".

D'autres spectacles, lectures, performances et projections nourrissent cette édition qui s'ouvre au Merlan, s'installe ensuite à la Friche de la Belle de Mai et fait escale à Montévidéo, au Gyptis, au Vidéodrome 2 et au nouveau cinéma La Baleine. Espace de rencontres et de réflexion, le festival s'attache à ouvrir un dialogue entre les artistes et les publics notamment lors de rencontres autour des représentations.

Belles Rencontres à toutes et à tous !

Consultez le programme complet ici

Réservations sur le site internet ou au 04 91 64 60 00 (lundi au vendredi 11h—19h)