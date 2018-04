Cet orchestre, composé essentiellement de musiciens amateurs, fête son anniversaire sur la scène de l'Agora, à Chauvigny.

"Musiciens amateurs" ne signifie pas pour autant qualité moyenne. Il y a 10 ans, Andrew Paulsen (un chef américain) a pris l’orchestre en main et l’a fait progresser pour atteindre un niveau quasiment professionnel.

Pour l'occasion, le Pacific Big Band est accompagné de la chanteuse Myra Maud.

Au programme

Du Count Basie, du Benny Goodman, du Duke Ellington, du Claude Bolling.

Myra Maud interprètera notamment “Licence to Kill” (bande originale du film James Bond), “I Feel Good” de James Brown ou “You Are The Sunshine of My Life” de Stevie Wonder.

Rendez-vous

Samedi 7 avril 2018

Jaunay-Marigny

Agora

20h30

Tarif : 18 €