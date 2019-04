Les 20 ans du Printival Boby Lapointe avec France Bleu Hérault

Le Printival Boby Lapointe, du 23 au 27 avril 2019 à Pézenas.

Le Printival a 20 ans : jeunes pousses, patrimoines et retrouvailles...

Depuis 20 ans, le Printival accueille tout ce qui se chante. Du plus poétique au plus vindicatif, du plus drôle au plus abscons, du plus rock au plus rap. Higelin, Areski et Anne Sylvestre s’y sont croisés. Moustaki et Barouh aussi. Les nouvelles générations aiment s’y retrouver. De Alexis HK à Giédré, de Boogaerts à Loizeau, de Wampas aux Picards entre autres Barback. Alors, 20 ans cela se fête, forcément. Surtout quand on compte dans son livre d’or un abécédaire de la chanson francophone, presque exhaustif.

Le Printival a 20 ans : célébrons le comme il se doit !

France Bleu Hérault au Printival Boby Lapointe:

- Mercredi 24 de 16h à 19h , Ça vaut le détour avec Philippe Montay. Tous les artistes, les coulisses et les bonnes bouteilles du festival.

- Mercredi 24 à partir de 21h, Bleu Hérault Live enregistre la soirée anniversaire au Foyer des Campagnes. Anne Sylvestre, Loïc Lantoine, Mouss et Hakim reprennent Brassens, Trénet et Lapointe.

Mardi 23 avril

Vernissage des trois expositions autours des oeuvres de Laurent Bonneau, Pierre François et Nicholas Poullis à Flotte de Cébazan, de l’Hélicon Cours Jean Jaurès et de Lapointe, Brassens, Trenet à l’Hotel Lacoste.

Hervé Vilard, intime, pour une indéfectible foi en la poésie. Dans une élégante formule piano-voix, le chanteur s’empare de pépites de Jean Genet, Maurice Fanon, Jacques Prévert, Bernard Dimey, célèbre des auteurs contemporains comme Alex Beaupain ou Vincent Delerm et redessine les contours de quelques-uns de ses tubes. Première Partie – Bertille (Occitanie). Parce que pour lui, la chanson française de tradition ne doit pas mourir. Parce que cet interprète aussi caressant que viscéral sait que les grands textes créent des émotions vives, consolent, réchauffent et peuvent aider à vivre. 21h Théâtre de Pézenas

Mercredi 24 avril

Govrache : Chansonnier-slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, Govrache dessine avec une virtuosité indéniable, les petits riens du quotidien. Il vient piquer nos consciences endormies, assénant ses textes coups de poing qui nous forcent à sortir de notre léthargie et nous éveillent au monde alentour… Abrupte réalité de contextes sociaux que, par confort, nous choisissons parfois d’ignorer. _19h Théâtre de Pézenas_.

Pas d’anniversaire sans bougies brillantes, pas d’hommage sans invité-e-s de marques, point de célébration sans exceptions. Pour ses 20 ans, le Printival invente et s’apprête à célébrer son propre Triangle des Bermudes de la chanson. Trenet de Narbonne, Brassens de Sète et Lapointe de Pézenas seront convoqués un même soir, contre vents et marrées lors d’une nuit évènementielle. Parrains et marraines du festival (Anne Sylvestre, Loic Lantoine, Mouss et Hakim…) seront à l’œuvre pour jouer avec les mots de ces 3 monuments sous la direction de Sam Burguière (des Ogres de Barback) et des invités tels Imbert Imbert, Evelyne Gallet, Bertille, Jean Luc Amestoy ou Barbara Hammadi. _21h Foyer des Campagnes_.

Kùzylarsen est alors un parcours, une synthèse, une épure, un dessin fini, le croisement entre les riffs du rock, les musiques d’obédiences méditerranéennes et moyen-orientales, et la chanson française. Et côté chansons, les textes seront chatoyants, chantés d’une voix douce -masculine, souvent doublée de son âme soeur. Il s’y parle de l’intime, de douleurs mystérieuses et profondes, de sensualité et d’amour. Le tout dans des arrangements dépouillés, parfois bruts, toujours minimalistes.

Jeudi 25 avril

Les chansons de Michel et Yvette nous livrent une version du rapport homme femme très loin des clichés. S’accompagnant à l’accordéon et au ukulélé, ils interprètent avec truculence leurs compositions dans un spectacle musical tendre et drôle où l’émotion est toujours au rendez-vous, enfin si elle est pas là elle va arriver. 11h place de la République

Antoine Corriveau est un artiste à part entière débarqué dans le paysage québécois en 2011. Depuis plusieurs nominations pour des prix prestigieux, et le prix André Dédé Fortin pour l’album indie rock de l’année au Gala des GAMIQ 2017, la réputation de l’artiste n’est plus à faire. Il figurait d’ailleurs parmi les cinq nouvelles voix à surveiller dans Le Point (France) : « On le compare souvent à Bashung. 12h Place Gambetta

Allez jouer dehors ! Thomas Pitiot nous revient avec des chansons concoctées plus particulièrement pour des oreilles enfantines. Ce nouveau spectacle adressé aux enfants, mais aussi à leurs parents, s’inspire des différences qui nous nourrissent, des voyages et des envies de liberté. Dans ces chansons aux rythmes et aux parfums d’ailleurs, on retrouve des animaux qui parlent en verlan, une cousine qui pendant la récréation rivalise avec les garçons, les chapeaux enchantés de l’ami Paco, des bouquets de prénoms qui résonnent dans une classe sans frontières, une petite fille nommée Balakissa bien ennuyée pour faire du ski à Bamako ! 15h Illustre Théâtre

À l’automne 2018, Salomé Leclerc nous revient avec un troisième disque : Les choses extérieures. Sur ce nouvel opus fort attendu, la femme orchestre cumule les rôles d’auteure compositrice, d’interprète, de multi-instrumentiste, d’arrangeuse et de réalisatrice, guidée par son instinct et par son désir de se dévoiler un peu plus. L’album est immédiatement encensé par la critique, et la tournée Les choses extérieures démarre à Montréal avec une représentation à guichets fermés lors du festival Coup de coeur francophone. 19h théâtre de Pézenas

Avez-vous déjà eu l’impression d’être prisonnier au beau milieu d’une immensité sans frontières ? Sentir la nécessité vitale de s’échapper alors qu’il semble pourtant n’y avoir aucun Ailleurs ? Ou alors si loin… C’est ce qu’a vécu la chanteuse Elisapie Isaac, qui a grandi dans l’Arctique canadien. Du blanc et du vide à perte de vue. La sensation d’immobilité. La jeune femme inuit a donc la fuite dans les idées depuis toujours. Et un beau jour elle franchit le pas, et prend le chemin interminable du sud. 21h Foyer des Campagnes

Mélissa Laveaux est née à Ottawa et a toujours navigué entre deux langues, l’anglais et le français, et deux cultures, celle d’Haïti que ses parents ont fui et celle du pays où elle est née. D’Haïti, elle est revenue avec des sons, des mélodies, des ambiances et des histoires de temps évanouis mais jamais révolus, et autant de couleurs d’un tableau qu’elle s’est sentie libre de composer. Et c’est bien ce dont il est question dans son dernier album Radyo Siwèl. Une re-création à partir de bribes, de phrases, d’airs anciens, d’hymnes vaudous, assemblés comme un patchwork identitaire au gré de l’imaginaire de Mélissa. Libre de les draper de son énergie rock, de guitares nerveuses et profondes, et de leur donner vie sous le voile singulier de sa voix. 21h Foyer des Campagnes

Vendredi 26 Avril

Consacrer, faire découvrir, mettre en lumière, valoriser, c’est la fonction essentielle des prix. Depuis de nombreuses années, l’académie Charles Cros remet ses coups de coeur chanson à des artistes francophones. Ces auditions et remises de prix sont ouvertes au public, en présence des dessinateurs de l’Hélicon. 10h Théâtre de Pézenas

Chanteur et diseur. Comédien et musicien. Poète et mime. Ignatus est cela, tour à tour et à la fois. Jérôme Rousseaux s’est choisi cet alias après avoir fait ses classes avec Les Objets, duo pop qui osait traduire en français ses influences anglo-saxonnes. C’était le début des années 1990. Depuis, sa vie d’artiste n’a cessé de se jouer dans un entre-deux : mêlant chanson et électro, pop et musique africaine, tradition et modernité. 13h place Gambetta

Entre l’Afrique du Nord, l’Andalousie, le Congo et la Catalogne les deux troubadours nous font revivre leurs périples respectifs aux chemins entrecroisés de rencontres et d’histoires comme un hymne à la diversité, à la rencontre et au partage. Guitares, Calebasse, Flûte, Guembri, enveloppent d’un doux écrin les voix chaleureuses et singulières de Samir Mouhoubi et Davy Kilembé dans un répertoire original parsemé de pépites traditionnelles. Nul ne sait ou nous mènera « Je viens d’où tu vas » mais le voyage sera assurément doux et coloré… 15h Illustre Théâtre

Matéo Langlois, Phanee de Pool, Eugénie Ursch, CHOUF ...Les vitrines du Printival. 18h théâtre de Pézenas

Chilla est une jeune dame de 24 ans, de nationalité suisse, qui rappe et vient de sortir son premier disque chez Universal. Jusque-là rien d’extravagant. Sauf qu’elle compte par millions le visionnage de ses clips sur les tubes en ligne et empile les articles élogieux dans le Monde ou les Inrockuptibles. Dans l’univers du hip hop il y en a peu qui ose se couper en deux et la jouer profil bas. Le sétois Rachid Daif alias Demi Portion est de ceux-là. La fierté, il la laisse aux vestiaires et joue franc jeu dans le rap game. Aux côtés des anciens comme la Scred Connexion, Oxmo Puccino ou Iam ou avec des nouveaux venus comme Guizmo ou Josman. 21h Foyer des campagnes

Samedi 27 Avril

La Fanfare des Kadors est une formation de 10 à 25 musiciens créée en 1993 et privilégiant une musique de fête vivante et populaire. Renouvelant et développant un répertoire de « Fanfare des Beaux-Arts », les Kadors jouent une musique dont l’éventail des styles permet de toucher un large public (du nourrisson au retraité) : Chanson française d’hier et d’aujourd’hui, Rock, Tango, Javas, Pasos, Discos, Tziganes, Comptines Gestuelles. 11h15 place Gambetta

Créé en 2012 à la suite de la disparition soudaine de Lucette, une amie commune, le groupe Ma pauvre Lucette commence à fabriquer des morceaux dans des caves et des greniers au rythme des réunions. Rapidement, l’univers s’installe, entre humour noir et chorégraphies pittoresques. 12h place Gambetta

Tour de Bal Et hop c’est parti pour un rock, une java ou une valse, un twist ou un cha cha … Çà s’enchaîne et c’est irrésistible ! On est littéralement embarqués par les matelots, surpris de se retrouver soudain à danser un tango sur un Gainsbourg ou chanter un madison sur du Boby Lapointe, à tel point qu’on finit par ne plus savoir si c’est d’la chanson à danser ou d’la danse à chanter. 15h place Gambetta

Comme un acteur se fond dans la scène, Hildebrandt chante dans l’écrin sonore, et il y mène un jeu de rôle avec les instruments au service du tableau final. Là où il n’est souvent question que d’espace, il crée le volume : voilà la force de son album « Les Animals ». 19h foyer des Campagnes

Dans le royaume de la chanson française, Camille Baz Baz est une figure à part. Presque un rayon de disques à lui seul depuis ses débuts avec le Cri de la Mouche et Les Sattelites, ses projets dub et reggae (avec Winston Mcanuff entre autres), des BO pour Pierre Salvadori (au nombre de six) et ses albums solos. 21h Foyer des Campagnes