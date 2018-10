Une soixantaine d’exposants seront au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux du vendredi 9 au dimanche 11 novembre pour le 28ème salon de la gastronomie « les 3 Jours Gourmands. Produits du terroir, dégustations, ventes, bar à huîtres, restauration, avec Pépée le Mat...

Ce rendez-vous d'amitié et de convivialité n'est pas une foire commerciale, c'est une fête de la gastronomie comme on l'entend ici au Nord : un vrai moment de partage d'une même passion entre producteurs et visiteurs !

Organisés par le* LIONS CLUB de Saint-Amand* , "les 3 Jours Gourmands" au profit des œuvres sociales (au premier rang desquelles le projet de développement de l'Hôpital pour enfants de Dapaong au Togo) est une belle occasion de se faire plaisir et de faire une bonne action.

Mais que trouve-t-on au salon installé au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux ?

Près de 60 exposants ont une nouvelle fois répondu présents. Des inconditionnels et des petits nouveaux : vous pourrez cette année découvrir, et déguster, des produits atypiques de plusieurs régions de France et de la nôtre. Le tout en présence de la marraine Pépée Le Mat, chroniqueuse culinaire emblématique de France Bleu, qui a participé à l’élaboration d’un menu spécial à son nom. De quoi mettre les papilles en éveil, mais pas seulement ! sans oublier Isabelle DUPONT (Sommelière-conseil),

Gagnez votre panier gourmand en écoutant France Bleu Nord du 05 au 09 novembre de 10h à 11h

Pépée Le MAT sera présente , en cuisine et sur les stands pour animer le salon avec la gouaille qu'on lui connait sur France Bleu Nord chaque jour. Pépée sera en direct du salon chaque jour à suivre sur France Bleu Nord .

Isabelle DUPONT la nouvelle reine du Palais, une sommelière nouvelle génération .

- les 3JG