Les 31ème Rencontres Internationales de Cerfs Volants de Berck-sur-Mer

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants (RICV) sont organisées chaque année par l’Office de Tourisme de Berck-sur-Mer et la ville de Berck-sur-Mer. Cet événement de renommée mondiale, en appelle comme chaque année au maître des vents : ÉOLE !

Les R.I.C.V sont la plus grande manifestation gratuite du Nord-Pas-de-Calais.

Elles accueillent pendant 9 jours des cerfs-volistes de France et d'autres pays, des cerfs-volistes amateurs, les uns pour mesurer leurs dextérités lors de concours, les autrres pour s'adonner à leur passion au grès des vents. Il y aura toujours du spectacle dans le ciel de Berck-sur-Mer et le long de la plage.

Gérard Clément : un des protagonistes de la pratique du cerf-volant en France et Directeur artistique des R.I.C.V :« Selon la sensibilité de chacun, la pratique du cerf-volant est sportive, créative, technique… Mais toutes générations confondues, les cerfs-volistes sont invités, avant tout, à prendre du plaisir dans le culte de la sensation immédiate et de l’émotion directe. Ils expriment, au grand air, leur aspiration au dialogue avec les éléments, la recherche de l’équilibre, la richesse des différences car le cerf-volant est multiple », explique-t-il.

Son leitmotiv : « Le vent est gratuit… Profitons-en ! Venez, c’est du cerf-volant… Venez, ce n’est pas que du cerf-volant ! »

NOUVEAU : UNE INVASION DE PIEUVRES GÉANTES DE 65 MÈTRES ANNONCÉE :

Elles approchent de Berck-sur-Mer, les pieuvres géantes venues des eaux asiatiques pour célébrer cette 31ème édition ! En perpétuelle recherche de cerfs-volants inédits, l’évènement ouvrira la plage à ces animaux marins. Faisant leur baptême aérien, elles mesurent 65 mètres de longueur, soit trois fois plus que les octopus et autres céphalopodes accueillis depuis des années par ces Rencontres Internationales ! Si elles excellent dans l’art du camouflage dans leur milieu naturel, ces pieuvres colossales brilleront de mille couleurs. Elles nageront aux côtés des baleines et crustacés, côtoieront sirènes et poissons volants...

Lorsqu’elles ne seront pas dans le ciel, elles s’appuieront sur leurs longs bras pour ramper avec élégance sur le sable. Un spectacle merveilleux issu de l’imagination de la délégation chinoise qui a pour volonté de le partager en avant-première avec le public français.

INÉDIT : ELLIOTT LE DRAGON VOLERA

Chaque année, les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer accueillent des cerfs-volants géants originaux et inédits. Après la MegaRay, le personnage d’Elvis Presley ou encore le Faucon Millenium, marquant les esprits ces dernières années, ce sera « Elliott le Dragon » qui posera ses griffes sur le sable et déploiera ses ailes dans le ciel pour la 31ème édition. Le dragon de 10 mètres d’envergure, créature fantastique qui fascine les enfants depuis la nuit des temps, prendra ainsi son envol parmi les centaines d’autres animaux marins, pieuvres, spécimens volants surprenants, marionnettes aériennes,oiseaux multicolores… Petits et grands n’auront plus qu’à lever la tête vers les nuages et se laisser porter par leur propre imagination !

Eliot

Inspiré du héros du film « Peter et Elliott le dragon » (sortie en 1977 et remake en 2016), ce cerf-volant majestueux est né de l’imagination et du savoir-faire de l’allemand Rolf Zimmermann. Multiples croquis en 3D, choix des tissus, des épaisseurs, des couleurs, ajout de renforts pour trouver des points d’équilibre…,ce créateur passionné a fait preuve de technicité pour le reproduire le plus précisément possible. La confection a été minutieusement réalisée par la main de l’homme. D’abord les ailes, puis la queue, les pattes, le corps et pour finir la tête. Avec l’aide d’Eole, le « dompteur de dragon » promet un spectacle des plus envoûtants !

