Le domaine de Sers accueille pour la 28ème édition, les 4 Étoiles de Pau, du 24 au 28 octobre 2018. France Bleu Béarn vous fait vivre cette compétition exceptionnelle en compagnie de tous les participants.

Vivez avec France bleu Béarn l’évènement unique et exceptionnel des 4 Étoiles de Pau. Lors des émissions depuis le domaine de Sers le vendredi 26 octobre de 16h à 19h, samedi 27 et dimanche 28 de 11h à 12h30, découvrez les coulisses et tous les acteurs de cette compétition aux micros d'Isabelle Young, Patrice Benoist et Eric Bentahar.

Rendez-vous du vendredi au dimanche, de 10h à 19h, sur le stand de France Bleu pour gagner plein de cadeaux !

Le "4 Étoiles de Pau" est l'unique compétition française parmi les six seuls concours équestres de haut niveau dans le monde. Comme tous les ans, les meilleurs cavaliers mondiaux sont présents. Plus de 40 000 visiteurs français et étrangers viennent au domaine de Sers pour assister aux deux triathlons équestres : les concours complet et d'attelage.

Retrouvez le village avec plus de 90 exposants, boutiques et coins gourmands, les animations pour les enfants, les expositions d'artistes contemporains. Assistez aux 3 concerts gratuits du samedi pour la soirée bodega accompagnée de tapas.

La nouveauté 2018 est la discipline spectaculaire du tir à l'arc à cheval, un sport de combat asiatique qui demande rapidité et précision.

