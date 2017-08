Les 4 heures de Valmont

Les motos de collection toujours au rendez-vous !

Pour la douzième année, l’association « Motos Caux’Llection » de Thérouldeville vous propose de retrouver « les vieilles pétoires » à Valmont !

Ce dimanche 27 août, la place de la Mairie accueillera les vieilles mécaniques à deux et trois roues: motos, side-cars et triporteurs.

Chaque année, pour les 4h de Valmont, les motos sont présentées « roulantes, fumantes et pétaradantes » et accompagnées de leurs pilotes qui en prennent le plus grand soin!

L’épreuve : Il s’agit d’une démonstration sous la forme d’une épreuve de régularité. Les participants seront répartis en cinq catégories : les cyclomoteurs , motos des années 1960/1970, les années 1940/1950 et pour finir les années 1910/1940.

90 machines des années 1910 à 1970 participeront à cette épreuve.

La plupart des marques mythiques disparues aujourd’hui seront représentées : Alcyon, Flandria, Monet Goyon, Terrot, Motobécane, Automoto…et des machines plus rares : ULTIMA, Triumph de la première guerre mondiale, Douglas de 1918, GUZZI des années 50, Vélocette, KMZ ! Et quelques amis d’outre manche avec de bien belles anglaises. Sans oublier, une belle brochette de japonaises qui elles aussi, commencent à prendre de « l’âge ».

Le parcours : Chaque participant devra effectuer trois fois un parcours de 5,5 kms en circulation ouverte Valmont – Thérouldeville - Valmont en montant par la Côte du Cimetière et en respectant impérativement le Code de la Route. Le départ et l’arrivée seront donnés place de la Mairie de Valmont.**

L’ambiance « grand prix » :** L’objectif principal de cette manifestation est une présentation en marche de ces motos, cyclomoteurs, au public présent à Valmont, tout cela dans une ambiance « Grand Prix Valmontais »! avec grille de départ…et un départ à l’ancienne « type Le Mans », warm-up, umbrella-girls, pace-cars de l’époque des motos, drapeau à damiers...

Le public: pourra passer un agréable après-midi avec ces passionnés qui seront disponibles afin d’échanger avec les connaisseurs ou tout simplement les curieux, de 14 h à 18 h place de la mairie de Valmont. Et les « motards d’un âge confirmé » vont encore faire le spectacle. Vous en prendrez plein les yeux et un peu dans les oreilles !*

La circulation et le stationnement :* Pour les spectateurs, les parkings du supermarché Carrefour Contact et de Point Vert ainsi que la rue Raoul Auvray seront disponibles.