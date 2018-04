Le championnat European Le Mans Series fait étape au Circuit Paul Ricard le week-end du 14 et 15 avril 2018 pour les 4 heures du Castellet, ouvertes aux meilleures équipes européennes et mondiales et aux voitures des catégories Le Mans Prototypes et GT - LMP2, LMP3 et LMGTE.

Parmi les pilotes, Aurélien Panis, Paul-Loup Chatin et Nicolas Lapierre dans la course phare. Sans oublier deux courses de support : la Michelin Le Mans Cup et la Formula Renault Eurocup.La France sera bien représentée avec notamment le team Panis-Barthez avec l’ex-footballeur Fabien Barthez et Olivier Panis.

Animations pour petits et grands

Venez profiter du village d’animations familiales sur et en dehors de la piste : des simulateurs de pilotage, une piste de Crazy Kart, un château gonflable pour les enfants et la traditionnelle séance d’autographes le dimanche 15 avril avant le départ de la course.

Gagnez vos invitations aux 4h du Castellet

Le pass donne accès aux tribunes, au Paddock, à la Fan Zone et à la grille de départ (dimanche uniquement).