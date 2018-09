Le festival ligérien célèbre ses 40 ans de jazz(s) avec 50 concerts et 27 villes.

Le RhinoJazz(s) propose une nouvelle fois un programme varié et de qualité avec des concerts événements pour commencer cette édition 2018. Deux concerts consacrés à David Bowie : Bowie Acoustic le jeudi 4 octobre et Bowie Symphonic le samedi 6 octobre respectivement au Fil et à l'Opera de Saint-Étienne.

Le RhinoJazz(s) se balade dans 27 villes pour proposer des moments uniques comme le duo André Manoukian et China Moses à l'église de Villars le dimanche 7 octobre, le blues puissant de Sarah McCoy à La Passerelle de Saint-Just-Saint-Rambert, ou encore la folk antillaise de Melissa Laveaux.

Vivez les 40 ans du RhinoJazz(s) avec France Bleu Saint-Étienne et gagnez vos places en jouant au 04 77 10 00 10.