Lunéville, France

C'est un de ces événements qu'on a toujours plaisir à retrouver à chaque édition. Et pour cause, il vous promet du grand spectacle, du beau spectacle même.

Rendez-vous à Lunéville © Radio France - Clément Lacaton

Sur 10 jours, vous allez pouvoir assister à ce magnifique rendez-vous des Championnats de France de Montgolfières sur l’aérodrome de Lunéville - Chanteheux - Croismare. Entre 35 et 50 équipages français vont s'affronter autour de 4 épreuves. Des épreuves de précision (déposer une bande de tissu sur une cible imposée), de distance (déposer une bande de tissu le plus près possible d'un point de référence), de vitesse (déposer une bande de tissu le plus tôt possible dans une aire de marquage) et de maniabilité (effectuer la plus grande altération possible de route ou construire une figure géométrique).

Et tout ça dans une ambiance après-guerre © Radio France - Clément Lacaton

Autour de cette compétition plusieurs activités vous attendent dont le Challenge du parc du Petit Prince qui, pour la première fois dans la région, met les Mini-montgolfières à l'honneur. A noter également la présence exceptionnelle de la Patrouille de France et de l'Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air le 28 juillet.

On célèbre également le premier vol aéropostal entre Jarville et Lunéville (qui a eu lieu le 31 Juillet 1912) avec l'envol d'un biplan qui transportera votre courrier de Nancy-Essey à Lunéville. On vous laisse deviner la date ? Le 31 Juillet.

Quand on vous parle de poésie, on ne rigole pas... © Radio France - Clément Lacaton

Le reste des activités prévues est à découvrir sur le site internet du Championnat.

Ah, au fait, France Bleu Lorraine vous offre votre baptême de Montgolfières... 03.83.36.20.20, bonne chance à tous !