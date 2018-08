Pour la 13ème année, Motos Caux'Llection organise "les 4 heures de Valmont" où les motos anciennes sont à l'honneur tout un après-midi!

La place de la Mairie accueillera les vieilles mécaniques à deux roues et à trois roues pour les side-cars et triporteurs, c’est toujours un bon moment de convivialité sur la place de la ville de Valmont.

A partir de 11 h, accueil de tous les participants, déjeuner en commun sous des barnums montés sur la place, toutes les motos (de 80 à 90 motos) sont exposées sur la place en accès libre pour les visiteurs.

L’épreuve : Il s’agit d’une démonstration sous la forme d’une épreuve de régularité. Le parcours : Chaque participant devra effectuer trois fois un parcours de 5,5 kms en circulation ouverte Valmont - Thérouldeville - Valmont en montant par la Côte du Cimetière et en respectant impérativement le Code de la Route. Le départ et l’arrivée seront donnés place de la Mairie de Valmont. L’ambiance « grand prix » : L’objectif principal de cette manifestation est une présentation en marche de ces motos, cyclomoteurs, au public présent à Valmont, tout cela dans une ambiance _« Grand Prix Valmontais »_! avec grille de départ…et un départ à l’ancienne « type Le Mans », warm-up, umbrella-girls, pace-cars de l’époque des motos, drapeau à damiers... La circulation et le stationnement : Pour les spectateurs, les parkings du supermarché Carrefour Contact et de Point Vert ainsi que la rue Raoul Auvray seront disponibles. L’accès à ces parkings sera fléché. La rue Jules Crochemore sera interdite à la circulation par arrêté municipal. Une déviation sera mise en place par la rue du 8 mai 45. A Thérouldeville, la rue du Stade sera en sens unique, du CD 10 à la rue de l'Epée Zelun.

Pour les 4 h de Valmont, les machines sont réparties en 5 catégories

14h : départ des cyclomoteurs: Motobécane, Peugeot, Solex, Flandria, Morini, Vespa....les cyclos des années 50-60

14h45 : départ des motos des années 60/70 de moins de 600cc, des BMW, Morini, BSA, Royal-Enfield, Vélocette et les Japonaises des grands-pères d'aujourd'hui !

15h30 : Motos des années 60/70 de plus de plus de 600 cc, là encore beaucoup de japonaises et des BMW, Norton commando....

16h15 : motos des années 40/50, des BSA, GUZZI, Radior, Vélocette, Norton, AJS, Gnome et Rhone, Royal Enfield....

17h : les motos les plus anciennes et certaines ont passé le siècle en âge ! dont une BSA de 1916 ! Magnat Debon des années 20, Dollar, Terrot dont une machine qui a participé au grand prix de Dieppe dans les années 30 et pilotée par le doyen du club ! Auto-Moto et des Norton des années 40.