Les Aériennes de Mende avec France Bleu Gard Lozère

On l’attendait depuis longtemps, un festival de musique grand public et festif au cœur de l’été lozérien. L’aérodrome de Mende vous accueille les 12 et 13 aout 2017 pour deux soirées de concerts à la belle étoile.

Les 12 et 13 aout, le festival Les Aériennes à Mende prend son envol et vous propose, pour sa 1ere édition, une superbe programmation. Attachez vos ceintures, décollage imminent.

Samedi 12 aout

Zoufris Maracas

The Geek x VRV

DJ Fly & DJ Netik

Cali

Dimanche 13 aout

Morgane Ji

Inna de Yard

Scratch bandits Crew

Boulevard des airs

Zone de turbulences !

Un espace dédié aux sports alternatifs. Samedi et dimanche, à partir de 14 h en accès libre. Sports alternatifs et nature sont à l’honneur : Escalade, Slackline, Airbag, Trampoline, Atelier de fabrication de montgolfières en papier, saut à l'élastique ...… Autant de pratiques innovantes à découvrir et à essayer pour les petits et les grands !

Le marché des aériennes

Arts et matières, saveurs gourmandes, bien-être… Tout ce que la Lozère fait de meilleur à emporter dans la valise, ou à savourer sur place.

La terrasse des aériennes

Samedi et dimanche à partir de 14 h. Prendre le soleil, siroter un verre, manger sur le pouce… Spécialement conçue pour l’occasion, la terrasse des aériennes vous offrira un moment de détente et de convivialité … planant !

Dormir...

L’organisation du festival prévoit un camping gratuit pour l’événement, douches et toilettes à disposition des festivaliers sur présentation du billet d’entrée aux concerts.

Prix ?

Tarif : De 14 à 27 euros.

Le festival Les Aériennes, 1ere édition, samedi 12 et dimanche 13 aout , Aérodrome du Causse à Mende, un événement France Bleu Gard Lozère !