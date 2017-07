Les Alpes Maritimes dans "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5

France Bleu vous fait découvrir la saison 4 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h50 sur France 5. Des régions de France sous un nouvel angle : des paysages, des sites historiques, des spécialités culinaire, avec des enfants ou des passionnés du pays

Dimanche 16 juillet à 20h50 sur France 5

Les Alpes-Maritimes, du pays de Grasse au Mercantour, un voyage aux palettes de décors très différents que nous découvrons en compagnie de ceux qui vivent, qui aiment et qui animent ce département. Cette échappée nous fait découvrir la capitale mondiale du parfum, Grasse. Puis, nous visitons le pays de Vence parsemé de villages provençaux caractéristiques où règne une très forte activité artistique et culturelle. Enfin, nous terminons par le Mercantour, un endroit aux paysages exceptionnels où l'ensemble des espèces animales et végétales sont protégées.

Rediffusion le samedi 22 juillet

Rendez-vous du lundi 10 au vendredi 14 juillet dans "Une heure en France" entre 13h15 et 14h et jouez avec Frédérique Le Teurnier pour tentez de gagner un week-end pour 2 dans les Alpes Maritimes en appelant au 0810.055.056 (prix d'un appel local).

Prochain rendez-vous avec Les 100 lieux qu'il faut voir dimanche 23 juillet, le Cantal sera mis à l'honneur sur France 5.