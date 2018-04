La 35ème édition de Lire à Limoges se déroulera du 27 au 29 avril. Cette année encore, se sont de grands noms de la littérature qui seront réunis pour partager l'amour de la langue et de l'écriture.

Depuis 35 ans, Limoges, ville créative de l'Unesco, s'inscrit dans le top 5 des rendez-vous littéraires avec "Lire à Limoges" . Une manifestation qui accueille de grands auteurs, qui offre de beaux échanges avec le public de plus en plus nombreux, des animations autour des mots et de la philosophie. Bref, "Lire à Limoges" est tous les printemps attendu pour s'abreuver de mots et de belles découvertes !

Un belle affiche 2018

Le Président 2018 et 12 invités d'honneur

Dany Laferrière, président de Lire à Limoges 2018 - CC-Nemo Perier Stefanovitch

Pour cette édition la présidence est offerte à Dany Laferrière, écrivain et scénariste résidant à Montréal, au Québec. Récompensées à de nombreuses reprises, ses oeuvres sont traduites dans plusieurs langues et certaines, adaptées au cinéma.

Autour de lui, douze personnalités. Parmi celles ci, Tatiana de Rosnay, Jean Teulé, Jean Dufaux, Léonora Miano et Eve Ruggieri ...

Ainsi nous nous retrouverons dès le soir du vendredi, en nocturne sous le chapiteau avec Dany Lafferière, président de la manifestation / Philippe Pauliat-Defaye Adjoint au maire en charge de la culture



Hommage à l'écrivain disparu

Jean d'Ormesson au salon du livre de Paris 29/03/2010 - CC-Georges Seguin

Autour du Président Dany Laferrière, trois autres Académiciens français seront présents : Hélène Carrère d’Encausse, Jean-Marie Rouart et Jean-Christophe Rufin, pour partager et rendre hommage à Jean d’Ormesson devenu le doyen de l’Académie française après y avoir passé près de la moitié de sa vie. Des trésors de joie de vivre et de Littérature à partager avec sa fille Héloïse d’Ormesson

Vendredi 27 avril sous chapiteau, esplanade champ de Juillet à partir de 20h

Les grandes réflexions et la philosophie avec Michaël Foessel

Comme chaque année, Le salon Lire à Limoges c'est aussi la Master Class Philo qui est ouverte au grand public mais qui est particulièrement destinée aux jeunes lycéens ou universitaires qui souhaitent réfléchir sur le monde qui les entoure. Pour l'édition 2018, plusieurs thématiques seront abordées : "Vérité et lumière, Le crépuscule : fin ou nouveau commencement ?, La peur et l’obscurité "... autant de questions au cœur des préoccupations de Michaël Fœssel.

L’auteur s’appuiera notamment sur son ouvrage La nuit : vivre sans témoin

Vendredi 27 avril à l' Opéra de Limoges à partir de 14H

Des animations durant 3 jours

La Ville de Limoges célèbrera les 20 ans d’Harry Potter. En partenariat avec les Éditions Gallimard Jeunesse, la Ville organise Le Grand Jeu Harry Potter ! Venez tester vos connaissances sur l’univers de Harry Potter et prouver que vous êtes le meilleur sorcier ! Quatre candidats s’affronteront en trois manches, Ils seront récompensés quelque soit leur performance !

Les sorciers seront en compétition dimanche 29 avril dés 9h sous chapiteau ! - CC-Colin Zhu

Sorcières, sorciers, à vos baguettes et à vos déguisements et que le meilleur gagne !

Le tirage au sort des quatre candidats aura lieu le dimanche 29 avril à 9 heures dans la salle La Causerie sous le chapiteau, esplanade champ de Juillet.

D'autres animations sont mises en place comme le Café Popu, la balade en petit train avec Eve Ruggieri qui racontera "son Limoges", des ateliers jeunesse BD...

Certains rendez-vous demandent une inscription au préalable

Les prix remis

Le prix Régine Desforges initié en 2016 par la Ville de Limoges avec les enfants de l'auteur, le prix Coup de coeur jeunesse, le prix Jean-Claude Izzo en hommage à l’écrivain marseillais, le prix Val de l'Aurence avec les écoles d’un quartier prioritaire et le prix BD avec des auteurs, libraires et spécialistes BD.

Les remises de prix auront lieu vendredi 27 avril sous chapiteau, esplanade du champ de Juillet de 11h30 à 17h

Lire à Limoges touche tous les publics - ©Ville de Limoges

France Bleu Limousin sera en direct du salon durant ces trois jours. Retrouvez nous vendredi 27 avril de 16h à 19h, samedi 28 avril de 9h à 12h30 et dimanche 29 avril de 10h à 12h

