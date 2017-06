Les animations estivales de la ville de Metz

L'Animation estivale revient du 10 juillet au 11 août prochain pour le plaisir des enfants et des parents de la ville de Metz.

Pendant cinq semaines, les enfants de 5 à 16 ans ont la possibilité de choisir parmi 154 ateliers à thèmes, animés par les associations locales, les clubs sportifs, les artistes, les institutions et leurs bénévoles. De nombreuses animations sont également adaptées aux jeunes en situation de handicap.

Comme chaque année, l'Animation estivale à Metz favorise la découverte des activités proposées par les associations et les clubs sportifs messins et encourage les enfants et les jeunes à une pratique régulière.

Journée de lancement ouverte à tous samedi 8 juillet :

La journée de lancement de l'Animation estivale, organisée en partenariat avec Metz habitat territoire, aura lieu au parc boisé aux abords de la rue de Berne à Bellecroix.

14h-16h : atelier percussions (association Papango).

14h-22h : accrobranche (en priorité pour les enfants de + de 8 ans jusqu'à 19 heures, puis accès pour tous à l'accrobranche à partir de 19h).

14h-19h : Parc Prox' Aventure, structure mobile sportive avec mur d'escalade, parcours BMX, foot urbain, structure gonflable, stand boxe gonflable, tir à l'arc, etc. (tous publics, sauf mur d'escalade et BMX + de 8 ans, accès possible pour les enfants accompagnés de leur parent ou munis d’une autorisation parentale.

Avec l'association Planet Aventure Organisation, inscription sur place au stand d'accueil pour l'ensemble des activités.

Les dates à retenir :

À partir du 13 juin : retrait de la carte à l'hôtel de ville et dans les mairies de quartier (prix de la carte: 2 euros)

25 juin : début des réservations sur le site : animestivale.metz.fr

26 juin : début des réservations à l'hôtel de ville et dans les mairies de quartier

8 juillet : journée de lancement de l'Animation estivale au parc boisé aux abords de la rue de Berne à Bellecroix. Accrobranche et petits plats concoctés par les familles du quartier avec le centre social ADACS.