Les Arcs Film Festival, 10ème édition, du 15 au 22 décembre 2018

Le Festival des Arcs est une offre foisonnante et exclusive de plus de 120 films à découvrir sur tous les sites de la station des Arcs. Des événements professionnels, concerts, des DJ sets. Et bien sûr, c’est aussi le ski. Profitez des premières neiges dans un des plus grands domaines du monde.

France Bleu Pays de Savoie partenaire des Arcs Film Festival

Retrouvez dans le programme de France Bleu Pays de Savoie l'actualité du Festival, les Bons Plans, les meilleurs moments.

France Bleu Pays de Savoie est en direct des Arcs Film Festival samedi 15 décembre de 9h à 12h30 et de 14h à 16h avec Sylvia Depièrre et Maxime Lamy.

La programmation des Arcs Film Festival

Compétition officielle

10 films sont en compétition pour la Flèche de Cristal, décernée par le jury du festival.

La Compétition Officielle dresse tous les ans une cartographie des talents européens reconnus ainsi que de jeunes cinéastes et entend favoriser la diffusion de leurs œuvres hors de leur pays d'origine.

Focus Pologne

Cette année, le pays à l'honneur est la Pologne. Douze films à découvrir et un programme de courts métrages de la fameuse école de Łódź, par les réalisateurs polonais les plus emblématiques et les plus prometteurs.

Playtime

La sélection Playtime, c’est une exploration du meilleur de ce que le cinéma européen peut offrir. Action, road movie, suspens, comédies… des films qui démontrent que le cinéma européen se porte bien et explore le genre.

Hauteur

Le cinéma d’auteur, à son sommet ! Une sélection de films audacieux aux sujets et questionnements contemporains et bouleversants. Plus rien n'arrête le cinéma d'Hauteur !

Le Sommet des Arcs

Une douzaine de films présentés en prévisionnement dans le cadre des rencontres professionnelles entre distributeurs de films et exploitants de salles de cinéma, dans la Salle des Festivals à Arc 2000.

Femme de cinéma

Le Prix "Femme de cinéma Sisley/Les Arcs" est un prix engagé pour la promotion de celles qui font le cinéma européen d’aujourd’hui. Ce prix a pour but de sensibiliser les médias, les professionnels et le grand public aux discriminations dont les femmes peuvent encore faire l’objet dans l’univers du cinéma.

Les Invités d'honneur

Chaque année, des grands noms du cinéma mis à l'honneur. Des rétrospectives sur leur travail mais également des masterclasses sont organisées en leur présence, donnant l'opportunité au public de partager un moment avec eux.

Les invités d'honneur pour cette année sont Valeria Bruni-Tedeschi et Romain Duris.

Séances spéciales

Films de montagne, films hors-normes et hors pistes composent nos "séances spéciales" !

Courts métrages

Une sélection des meilleurs courts métrages européens de l'année sera projetée dans l'Igloo, lieu incontournable du festival, une salle de cinéma entièrement faite de neige à 2 200 mètres d'altitude, accessible à ski. Cette programmation proposée dans le cadre de la compétition dédiée au format court, est élaborée par Jacques Kermabon, rédacteur en chef du magazine Bref.

La programmation des courts-métrages de la 10ème édition sera annoncée très prochainement.

Scolaires

Une sélection de films sera présentée aux scolaires de Bourg-Saint-Maurice, de la maternelle au lycée, afin de leur permettre de découvrir un cinéma original et de les initier au plaisir du cinéphile.

Pour toute information concernant la venue de votre groupe scolaire, veuillez contacter Pascaline Meunier, pmeunier[at]lesarcs-filmfest.com.

Avant-Premières

En collaboration avec les distributeurs français, nous proposons des avant premières accompagnées des équipes du film, pour une présentation festive et animée des films qui sortiront en tout début d’année prochaine. Une occasion unique de découvrir avant tout le monde les grands succès du cinéma à venir !

Le Best-Of des 10 ans

Chaque jour nous proposons un film parmi tous ceux passés au festival depuis la première édition, choisi et présenté par un spectateur assidu. On vous donne la parole, à vous de partager vos coups de cœur !

Les Arcs Film Festival célèbre sa 10 ème édition et met à l'honneur la Pologne

Ce Focus, organisé en partenariat avec le Polish Film Institute, dressera un panorama de la richesse des cinématographies polonaises en combinant des longs et courts métrages récents qui mettront en lumière la jeune génération de talents polonais, et des films de réalisatrices et réalisateurs plus confirmés.

Côté professionnel, le Festival explorera, à travers son Industry Village, les dynamiques polonaises en termes de coproductions européennes.

