Nous aimons nos artistes, nous les soutenons. Venez les découvrir sur France Bleu Limousin du lundi au vendredi à 11h45 et 18h45 !

France Bleu Limousin offre l'antenne aux artistes de la région. Ils sont auteurs, compositeurs, interprètes seuls ou en formation. En voici quelques uns !

Arkabash, du rock français !

Le groupe réunit divers courants rock et présente des titres efficaces, impertinents, énergiques. Sur scène le groupe nous livre un son rythmé, puissant, et coloré. Les 5 musiciens apparaissent inépuisables et passionnés par leur musique. Nous en avions parlé et nous avions présenté en octobre 2016 le nouvel EP tout juste sorti dont le premier titre était "Luna". Le samedi 19 novembre 2016, au zénith de Limoges, 10 groupes limousins (10 retenus sur 83 au départ) participaient au dispositif "Jeunes en scènes" mis en place par la communauté d'agglo de Limoges. Au terme de cette soirée un jury présidé par Mickael Jones remettait les 3 récompenses aux artistes dont le coup de coeur du public pour Arkabash !!! Malgré leur récente création, ils ne manquent pas d'expérience, le groupe a joué sur la scène Nord de la fête de l'humanité, et à fait les premières parties de «Zaz» et «Deportivo».

Un nouvel EP est actuellement en préparation et sortira courant janvier 2018 ! Toute l'actualité d'Arkabash ici

Arkabash en concert à St Maurice les Brousses en octobre 2017 dans le cadre du Festival Débroussaillons l'expression - ©Clodock Atkabash FB

LEs Valses Muettes, du romantisme moderne !

Trois musiciens, trois poètes : Fabienne Muet, Christophe Seval et Aurélien Terrade. Un univers poétique empreint d’un romantisme moderne. Guitare, voix, violon, piano, contrebasse et guitare électrique se joignent à une lutherie électronique pour mélanger les genres. Les Valses Muettes ont fait le Boeuf sur France Bleu Limousin.

Fabienne et Christophe forment aussi le duo pour jeune public "Lulu Bris". Avec la Compagnie Furiosa ils nous offrent un récital déconcertant, des chansons sociales pour marmots de 7 à 107 ans ! Un spectacle drôle et intelligent. A voir !

L'album est sorti en novembre 2017 - ©Fabienne Muet FB

Steff Tej, un éjecté !

"Informel" c'est le dernier album pour ce groupe qui existe depuis 30 ans mais qui a toujours gardé le même esprit artistique. Avant de prendre le nom de Steff Tej & Éjectés, le groupe fut connu sous les noms «Les Éjectés» puis «Éjectés». Groupe incontournable de la scène alternative Rock Ska Roots, il est né en 1988 avec des morceaux écrits et composés par le chanteur et guitariste Steff Tej.

L’éjecté en chef a toujours autant d’énergie à revendre / Reggae Vibes 2015

Bobby Dirninger, le blues au naturel !

" Change of season " le nouvel album de Bobby Dirninger est un retour aux sources. Bobby a toujours été fasciné par la musique Blues. A l'adolescence, il apprend la guitare et le piano. Après s'être fait remarquer dans les petits cabarets, il a l'occasion, en 1991, de remplacer au pied levé le pianiste de la chanteuse américaine Zora Young. Depuis il est un de ces musiciens attitrés. Sur les conseils de la chanteuse il part vivre à Chicago afin de s'immerger dans la Cité du Blues. Il se produit régulièrement en solo dans les clubs et coffee houses de la "Windy City" côtoyant au passage la crème du Chicago Blues. Bobby Dirninger vit aujourd'hui en Limousin et donne régulièrement des concerts. Un artiste généreux et authentique à découvrir !

Dirninger got a rough, sexy voice / Liz Mandeville for Chicago Music Guide -USA

Ema Rym, du charme au talent !

Cette artiste de Limoges a d’abord étudié le violon au conservatoire avant de se passionner pour le chant. Plus de dix années de pratique du violon lui permettent aujourd'hui de s'accompagner sur ces compositions.

Ema Rym accompagnée par Sébastien Debard, musicien et arrangeur de son album "j'ai fait le rêve" - ©Xavier Perchaud

Auteure, compositrice et interprète, Ema Rym a remporté un grand nombre de prix, de récompenses et de tremplins. Elle aura assuré quelques premières parties de concert mémorables : Catherine Lara, Julie Zenatti et dernièrement Murray Head. Son talent s'affiche sur un premier album " j'ai fait le rêve " dont le premier extrait "une jolie parenthèse" fut dévoilé sur France Bleu Limousin. Album envoutant, intime qui invite au voyage et au plaisir de l'écoute. Une artiste talentueuse en toute simplicité ! La voici en duo avec Pierre Billon.

Les Humeurs Cérébrales, le trad'n'roll confirmé !

Nos "pirates" corréziens sont de retour avec un nouvel album. Le 10 décembre 2017 est sorti le 5ème album des Humeurs Cérébrales : "La nostalgie, c'est plus ce que c'était...". Ces cinq jeunes musiciens qui débordent d'énergie et de créativité nous offrent encore de la bonne humeur et des musiques surprenantes et enjouées. Un public fidèle à chaque concert, une fête assurée !

Franck Dettinger, un univers guitare voix !

Ce jeune artiste autodidacte a commencé à jouer de la guitare à l'âge de 14 ans. Arrive l'écriture, des textes en français, pour ses propres chansons. Après avoir joué dans quelques groupes sur Limoges, Franck Dettinger décide d’entamer une carrière dans la chanson, mais cette fois-ci en solo. Après "Nuits blanches" sorti en 2016, Franck assure les premières parties de Izia, Fauve, Yves Duteil et dernièrement Claudio Capéo."Zéphir" est le nouvel album de Franck. Il a trouvé son univers !

Akan Khelen, la promesse Tsigane !

Entre mélodies traditionnelles et influences modernes, ces cinq musiciens perpétuent et réinventent le répertoire des musiques Tziganes avec leurs propres compositions au groove efficace ! La chaleur des mélodies orientales, l'énergie survoltée des pays de l'est, le tout teinté d'impertinence rock... C'est bien de la Balkan No'made Music ! Le premier EP sort en Fevrier 2018 et nous aurons le plaisir de vous le faire découvrir sur France Bleu Limousin. Akan Khelen...un groupe qui nous fait voyager !

Curtis Simmons Band, rock efficace !

Après avoir parcouru le monde, sa guitare à la main, Curtis Simmons choisit la France pour installer son univers musical. Ce guitariste aux talents éclectiques, qui a joué pour pas mal de monde, démarre ici son projet solo. Artiste caméléon aux multiples facettes, aussi à l’aise au piano qu’à la guitare, Curtis Simmons possède des influences nombreuses et variées. Les anges gardiens qu’il s’est choisis se nomment Hendrix, Vaughan, Lennon ou Bowie et si les racines de cet étonnant guitariste sont bien encrées dans le blues, ses compositions fleurent plus souvent le bon gros rock poussiéreux. La rencontre avec la batteuse Maria Nègre et le bassiste Clément Denis a donné naissance au "band" ! Nous les avions invité lors d'un live sur France Bleu Limousin et ils nous ont offert une heure de bon rock efficace !

Maria Nègre, Curtis Simmons et Clément Denis forment le Curtis Simmons Band. - ©Curtis Simmons site

D'autres artistes de la région sont diffusés sur France Bleu Limousin :