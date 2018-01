L’Orchestre National des Petites Mains Symphoniques, l’un des rares orchestres symphoniques français à être constitué exclusivement d’enfants (entre 6 et 17 ans) organise ses auditions biennales entre février et mai 2018. 35 dates partout en France avant la grande finale à Paris

Musique de chambre, musique symphonique, jazz et chant, l’Orchestre National des Petites Mains Symphonique (6-12 ans) et l’Orchestre Petites Mains Symphoniques For Teens (13-17 ans) ainsi que le Choeur organisent leurs auditions.

De février à avril, 35 épreuves régionales (dates et calendrier disponibles à partir du 15 janvier) auxquelles vous pouvez inscrire vos enfants sont prévues, avant la grande finale à paris les 19, 20 et 21 mai 2018

Durant deux ans les finalistes auront l’occasion de jouer dans des salles prestigieuses, de rencontrer des artistes et de se produire devant des publics différents en France comme à l’étranger.