Les Automnales Festives avec France Bleu Champagne-Ardenne

Rendez-vous samedi 21 octobre à Thin-le-Moutier

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire de la 3ème édition Les Automnales Festives, samedi 21 octobre à Thin-le-Moutier dans les Ardennes.

Pour la troisième édition des Automnales Festives, et comme le veut l’éthique du festival, l’association Ardennes Event a réuni pour vous de nombreux artistes Ardennais et également de la région Grand Est. Des groupes confirmés aux valeurs montantes, cette programmation éclectique très riche en surprises saura vous surprendre et satisfaire