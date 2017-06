Les Bakayades 2017 à Grand Quevilly

Cette année encore, les Bakayades proposent une programmation de concerts gratuits associant une grande tête d'affiche nationale pour le point d'orgue du samedi soir avec Olivia Ruiz et des groupes locaux et émergents(The Mockers, l'Ecole de musique, Acid Kostik).

Vendredi 9 juin - 20h - Parc des Provinces

Ecole de musique - Hommages pop, rock, funk, jazz, gospel

Rock en tout genres, funk, pop ou encore gospel moderne, les grooves d'hier et d'aujourd'hui se succèderont lors de cette soirée à ne pas manquer ! Les ateliers chant et technique vocale, les classes de musiques « actuelles/amplifiées » et des artistes-enseignants de l'Ecole de musique de Grand Quevilly proposent un concert inédit et énergique avec des hommages à David Bowie, Prince, Simon & Garfunkel et bien d'autres...

Samedi 10 juin - 20h - Parc des Provinces

The Mockers (première partie)

The Mockers sont les vainqueurs de « Quevilly Live ! » 2016, le tremplin musical organisé par la Ville, qui leur permet de faire la première partie d'Olivia Ruiz pour ces Bakayades 2017.

Le groupe créé en 2010 surfe sur un son très rock et incisif, emmené par la voix puissante de sa chanteuse Ophélie. Une révélation 2016 de la scène musicale rouennaise à découvrir absolument.

Acid Kostik (pendant les changements de plateau)

Exprimez-vous grâce à Acid Kostik. La compagnie vous propose un échange public novateur lors duquel tout le monde pourra s'exprimer sur tous les sujets et sans tabou. Mais bien sûr, sans aucune forme de manipulation…

Olivia Ruiz

Chanteuse, auteure et compositrice, Olivia Ruiz sort son premier album, J'aime pas l'amour en 2003 avec lequel elle sera nommée aux Victoires de la Musique (révélation scène).

Son deuxième album La femme chocolat (2005) s'écoulera à plus d'un million d'exemplaires avec les titres J'traîne des pieds et La femme chocolat.

Il sera suivi de Miss Météores (2010) et de Le calme et la tempête (2012), enregistré à Cuba. Ces deux albums lui permettront de partir en tournée dans les plus grandes salles de France.

En novembre 2016 sort Mon corps, mon amour, le premier single de l'album A nos corps-aimants quelle présente aux Bakayades !

Le site d'Olivia Ruiz

FEU D'ARTIFICE MUSICAL A LA FIN DE LA SOIREE