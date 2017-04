Les Bateaux du Saut du Doubs, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire , Les Bateaux du Saut du Doubs.

Embarquez pour une balade inoubliable à la rencontre d’un site d’exception : le Saut du Doubs.

Au cours de 14km de croisière commentée au cœur d’un Grand Site National et du premier site naturel de Franche-Comté, découvrez un spectacle grandiose et impressionnant au milieu de saisissants canyons ! Glissant paisiblement au fil de l’eau, vous apprécierez, en toute sécurité, l’exceptionnelle beauté du paysage.

Inaccessible par la route, ce décor unique vous laissera un souvenir inoubliable. L’ensemble Bassins et Saut du Doubs est classé "Grand Site National". Nos bateaux de croisière assurent de nombreux départs quotidiens pour le Saut du Doubs. A cet effet, nous disposons d'une flotte de bateaux spécialement aménagée pour la promenade ou la restauration.

A bord des Bateaux du Saut du Doubs, la Madeleine Proust vous raconte des anecdotes sur le Haut‐Doubs. En effet, le commentaire a été enregistré avec les voix de plusieurs comédiens, dont en particulier la célèbre Madeleine Proust et Christophe Bugnon (comédien suisse). Les différentes voix permettent d’apprécier les divers accents de notre région (suisse et franc‐comtois).

La croisière en bateau vous permet non seulement d’apprécier les paysages époustouflants, mais aussi d’en savoir plus sur les lieux et la région avec des explications ludiques (historiques, géologiques, contrebande, etc.).

