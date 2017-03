Les bibliothèques d'Avignon célèbrent les cultures arabes

« Le monde arabe enchante » tel est le titre de l’animation mise en place par les bibliothécaires de la cité des papes.

Jusqu’au 29 avril, une trentaine de rendez vous: spectacles, concerts, lectures, conférences…, se succèdent dans les bibliothèques extra muros et à la médiathèque Ceccano du centre ville. Accompagnée de Karine Klein responsable des fonds patrimoniaux et Nadine Foissac du service jeunesse, Isabelle Dimondo, directrice des bibliothèque d'Avignon, revient sur la vocation de cette animation et en détaille les grandes lignes.