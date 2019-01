Les Bodins au Zénith d'Amiens en janvier 2019

Du 25 au 27 janvier 2019, les BODIN’S reviennent au Zénith d'Amiens

Les Bodin's en tournée avec France bleu dans la plus dingue de leurs créations ! Maria BODIN’S et son fils Christian donnent la réplique à huit comédiens dans le décor atypique d’une ferme reconstituée grandeur nature. Y vivent aussi chien, poules, chèvre, âne et cochon...

Du jamais vu, sur les routes c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques qui circule. Dans les salles, c’est dans le décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature que nous retrouvons Maria Bodin, une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, et son fils Christian un vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 autres comédiens (le facteur, la maréchaussée, le contrôleur vétérinaire et surtout Julie, leur petite nièce de la ville). Y vivent également chien, poules, coq, lapins, chèvres, âne et cochon... Au rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs... Bons mots, rires et sourires assurés !

Forts d’une actualité riche et des derniers événements politiques, l’histoire se réécrit.

Les Bodin's à la scène et à la ville © Radio France

Nouvelles représentations au Zénith d'Amiens du 31 janvier au 2 février 2020 au Zénith d'Amiens. Réservations ICI