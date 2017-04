Les bons gestes au jardin au printemps avec Roland Motte

Roland Motte le jardinier, avec l'aide de Pol Laurent de France Bleu besançon, vous apprend les dix bons gestes à avoir au jardin au printemps : semer, tailler, planter... Vous ne pourrez plus louper l'embellissement de votre jardin.

Vous retrouvez Roland Motte le jardinier tous les samedis sur France Bleu Besançon et les dimanches sur France Bleu Sud Lorraine. Comme les vacances sont là et que l'air et le sol se réchauffent, il est sérieusement temps de s'occuper de votre jardin. Du coup, Pol et Roland se sont associés pour vous donner les 10 conseils et bons gestes à faire au printemps au jardin.

Le semis

Le semis est moins onéreux que d'acheter des replants. Vous pouvez tout tester en semis : les fleurs, les plantes potagères, les arbustes (il vous faudra de la patience !). Et si vous avez un endroit lumineux et chaud pour les abriter, vous avez toutes les chances de réussir vos cultures... et partager vos plants avec voisins et amis.

La taille des rosiers buissons

La taille des rosiers se fait au printemps, à l'apparition des premiers bourgeons. C'est là que vous pourrez le mieux repérer l'endroit idéal pour tailler, et surtout votre rosier ne risque plus de grosses gelées.

Planter un arbre ou arbuste

La meilleure période pour planter un arbre ou arbuste, c'est l'automne ou le printemps. Mais si votre plant est en pot, c'est finalement toute l'année que vous pourrez planter, l'essentiel est d'arroser.

Tailler un arbre fruitier

C'est avant la floraison et les feuilles qu'il faut tailler vos fruitiers et c'est une opération complexe. Et le bon conseil de Roland, faites le seul ! Chacun sa façon de tailler, et avoir l'avis de plusieurs personnes, c'est aller au conflit !

Semer du gazon

Rien de plus simple que de regarnir un coin de pelouse abimé. Et Roland a une astuce du tonnerre : de la semence fluo. Plus de souci pour voir ce qu'on a semé ... et les oiseaux n'aiment pas la couleur !

Le rempotage des plantes vertes

Pensez à prendre un pot plus grand que celui de la plante que vous allez rempoter, la plante pourra mieux grandir et ce sera plus facile. Assurez-vous qu'il est percé pour évacuer l'exédent d'eau, peu de plantes aiment macérer dans l'humidité.

Planter un carré de fraises

Une fois que vos fraisiers sont trop vieux, planter autre chose dans votre carré ou changez le terreau entièrement, les fraisiers sont des gourmands et épuisent la terre.

Le paillage

Il n'est pas nécessaire d'acheter du paillis. Si vous avez un grand jardin, utiliser vos tontes de gazon ou broyer vos déchets de taille. C'est un geste simple qui vous permettra d'économiser de l'huile de coude : plus de mauvaises herbes à arracher, moins d'arrosages, moins d'apports d'engrais... et en plus, votre jardin sera plus joli.

Le compost

Un compost c'est essentiel dans un jardin. Fabriquez-le vous même avec des palettes comme Roland. Il vous permettra de diminuer de près de 30 % le contenu de vos poubelles et vous permettra d'apporter de la nourriture (gratuite) à vos plantes.

Tailler un arbuste à fleurs

Il est indispensable de rafraîchir et rajeunir les arbustes à fleurs qui ont tendance à avoir de nombreuses branches sèches au fil du temps. N'hésitez pas à couper jusqu'à un mètre. Mais jamais sur un arbuste qui fleurit, taillez après la floraison !

Et en bonus, le magnifique poulailler que Roland Motte est en train d'installer dans son jardin. Attention aux renards !