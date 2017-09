Les Bouchées cherbourgeoises du 22 au 24 septembre

Deuxième édition de l’évènement culinaire de Cherbourg-en-Cotentin du 22 au 24 septembre 2017 : Pendant 3 jours, des professionnels des métiers de bouche vous préparent leurs BOUCHÉES CHERBOURGEOISES. Poussez la porte des établissements participants et pour 2€, régalez-vous !

Moment d’échange avec les professionnels, de découverte de lieux et de saveurs, les Bouchées cherbourgeoises incitent au partage et à la curiosité. 28 établissements participent aux Bouchées cherbourgeoises 2017. Sur le passeport des Bouchées, un descriptif de leurs spécialités vous guide. Faites votre choix et organisez votre balade gourmande en fonction de vos goûts.

Le principe des Bouchées cherbourgeoises :

Munis du passeport des Bouchées, vous découvrez les professionnels participants à l’évènement et organisez balade gourmande.

Poussez Poussez la porte des établissements et dégustez les Bouchées préparées.

Pour un prix unique de 2€, régalez-vous !

Les Bouchées cherbourgeoises s’inscrivent dans le cadre de la fête de la gastronomie, ce rendez-vous qui depuis 2011 permet aux professionnels des métiers de bouche de faire découvrir leurs savoir-faire, de sensibiliser au choix des bons produits et de valoriser le terroir local.

Les Bouchées cherbourgeoises 2017 en pratique :

Les Bouchées cherbourgeoises débuteront vendredi 22 septembre à 16h jusqu’au dimanche 24 septembre à 16h.

Pour trouver le passeport gratuit des Bouchées, rendez-vous à la mairie de Cherbourg en Cotentin, à l’Office du tourisme et dans les établissements participants.

Une seule bouchée pourra être achetée par personne à un prix unique de 2€.

