Cherbourg-en-Cotentin, France

Encore plus de professionnels participent aux Bouchées cherbourgeoises 2018 :

Restaurateurs, traiteurs, fromagers, pâtissiers...ils seront 44 à vous régaler pour cette édition. Venez rencontrer les professionnels, échanger avec eux et déguster leurs Bouchées. Soyez curieux et partez à la découverte de lieux et de saveurs.

Pour connaitre tous les participants, rendez-vous sur le site des Bouchées cherbourgeoises et sur Facebook : la page des Bouchées.

Nouveauté cette année : des établissements liés à la gastronomie mais qui ne sont pas sur Cherbourg s'installent au sein de la salle Polyvalente. Cinq établissements sont prévus sur l'ensemble du weekend. La salle sera ouverte le samedi de 12h à 22h et dimanche de 12h à 16h. Des tables et chaises y seront à votre disposition.

Le principe des Bouchées cherbourgeoises :

Munis du passeport gratuit des Bouchées, vous découvrez les professionnels participants à l’évènement et organisez votre balade gourmande.

des Bouchées, vous découvrez les professionnels participants à l’évènement et organisez votre Poussez la porte des établissements et profitez des Bouchées préparées.

Pour un prix unique de 2€, régalez-vous !

La 3ème édition des Bouchées cherbourgeoises s’inscrit dans le cadre de la fête de la gastronomie qui se nomme désormais "Goût de France". Ce rendez-vous qui existe depuis 2011 permet aux professionnels des métiers de bouche de faire découvrir leurs savoir-faire, de sensibiliser au choix des bons produits et de valoriser le terroir local.

Les Bouchées cherbourgeoises 2018 en pratique :

Les Bouchées cherbourgeoises débuteront vendredi 21 septembre à 16h jusqu’au dimanche 23 septembre à 16h.

Pour trouver le passeport gratuit des Bouchées, rendez-vous à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin, à l’Office du tourisme et dans les établissements participants.

Une seule bouchée pourra être achetée par personne à un prix unique de 2€. Pensez à vous munir de monnaie, de pièces de 1€ et 2€.

Le site des Bouchées cherbourgeoises 2018