Les "Cabines de Breizh Izel Plage"

Le principe est simple : vous choisissez l'une des 10 cabines de Breizh Izel plage. Si "France Bleu" chante en ouvrant la porte de la cabine qui grince, c'est gagné ! La pluie mêlée à l'orage ? c'est perdu !!!....Enfin pas totalement ! vous gagnez un cadeau de consolation

« Découvrez l’île de Bréhat » avec Les Vedettes de Bréhat

Des Pass Famille 4 personnes pour l'Ile de Bréhat avec les Vedettes de Bréhat

1 Pass famille = 2 embarquements adultes + 2 embarquements enfants avec au programme :

le tour de l'île de Bréhat avec un circuit commenté (45 mn environ)

le débarquement sur l'île de Bréhat avec visite libre de l'île

le retour

Un panorama exceptionnel

Une formule idéale pour découvrir l’archipel de Bréhat. Un circuit commenté de 45 minutes, à l’issue duquel vous débarquerez sur l’île maîtresse pour une visite libre à pied ou à vélo. Vous bénéficierez d’un panorama exceptionnel pour admirer les couleurs de l’archipel, sa côte sauvage et son patrimoine culturel tel que le Phare du Paon qui veille au nord de l’île de Bréhat. Retour à votre convenance par les traversées directes.

Embarcadère Pointe de l’Arcouest : Route de l’embarcadère 22620 Ploubazlanec.

Goutez les bons produits de la Conserverie Courtin à Trégunc

Des coffrets gourmands composés :

d'une soupe de poisson accompagnée de croutons et d’une sauce rouille

d’un confit de noix de Saint Jacques

d’une rillettes de maquereaux

d’une rillettes de sardines au whisky

ou

Des coffrets verrines composés de 5 verrines de :

Rillettes de maquereaux

Rillettes de sardines au whisky

Délice de saumon à l’estragon

Mousse de noix de Saint Jacques

Thon au fines herbes

La Conserverie Courtin La Conserverie Courtin Conserverie familiale fondée en 1893, la conserverie Courtin est la plus ancienne de Concarneau et l’une des plus anciennes de Bretagne. Nous faisons aujourd’hui partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique de la ville. Fort de notre expérience, nous avons su traverser les époques pour vous proposer des produits authentiques dont les recettes sont restées inchangées. Nous sommes aujourd’hui spécialisés dans la fabrication des soupes à l’ancienne, de rillettes de la mer et de notre fameux confit de noix de Saint-Jacques. Horaires d'ouverture : 9h- 19h (Juin-juillet-Août de 9h à 20h)

Des Brittany Box Turquoise Premium : 14 idées de voyages cadeaux pour 2 à 4 personnes en cabine privative A/R

Évadez-vous à deux pour une pause culturelle ou un instant shopping à Londres et appréciez la sélection d’hôtels, à proximité du cœur de la ville. Pour un séjour dépaysant et en bord de mer, vous serez séduits par les escapades dans le Sud Anglais lors d'une journée pour 4 personnes ou d'un séjour en amoureux à l'hôtel. Pour une première découverte de l'Irlande, vous apprécierez le week-end croisière.

Des visites du Parc animalier et botanique de Branféré

Une entrée unique pour deux attractions : le parc animalier et botanique & le parcabout®

Le Parc animalier de Branféré est un lieu d'émerveillement et de découverte privilégié du monde animal et végétal. Sur un parc botanique de 45 hectares plusieurs fois centenaires, vous découvrirez des espèces animales du monde entier dans des conditions proches du milieu naturel. A la différence d'un zoo traditionnel, les animaux évoluent en semi-liberté dans de grands espaces. Tout au long de l'année, le Parc de Branféré vous propose des animations à la fois spectaculaires, pédagogiques et culturelles, comme le spectacle d'oiseaux face au château du début du XIXème siècle. Cigognes, pélicans, aigles, vautours, faucons, perroquets et perruches volent à quelques centimètres de vos têtes dans un ballet aérien époustouflant. Vivez également des sensations fortes avec l'attraction du Parcabout. Petits et grands pourront admirer, perchés entre 2 et 8 mètres, la plaine africaine où les girafes côtoient les gnous et les zèbres.

Branféré, un lieu d’émerveillement, de découverte et de jeux...

Branféré est un concept original qui rassemble en un même lieu un parc animalier botanique, un parc de loisirs (le parcabout®) et un centre d'éducation à l'environnement (l'École Nicolas Hulot).

Visiter Branféré, c'est à la fois :

S'émerveiller devant 1200 animaux originaires des cinq continents,

S'évader dans un parc botanique riche et varié aux arbres plusieurs fois centenaires,

S'amuser et se détendre dans de vastes filets suspendus dans les arbres : le parcabout®

Apprendre lors des animations nature proposées par l'École Nicolas Hulot dans le parc.

... un site dédié au respect de la nature à cent lieues du concept zoologique traditionnel.

Une orientation pédagogique prononcée

Le pôle de Branféré est aujourd'hui un concept unique en France combinant en un même lieu un parc animalier, un parc botanique et un centre d'éducation à l'environnement, l'École Nicolas Hulot. Ce pôle éducatif s'inscrit dans une démarche de développement durable en sensibilisant les enfants, les jeunes et les adultes valides ou handicapés au respect de la biodiversité.

Branféré vous propose différentes formules pour découvrir le parc animalier en famille avec les enfants, en groupe avec des amis ou dans le cadre d'une sortie scolaire pédagogique.

Le Parc de Branféré se veut être un lieu d'émerveillement qui vous invite à la rencontre du monde animal et végétal. Découverte, amusement et dépaysement sont au programme de cette journée inoubliable.