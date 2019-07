Les "Cabines de Breizh Izel Plage" 2019

Le principe est simple : vous choisissez l'une des 10 cabines de Breizh Izel plage. Si "France Bleu" chante en ouvrant la porte de la cabine qui grince, c'est gagné ! La pluie mêlée à l'orage ? c'est perdu !!!....Enfin pas totalement ! vous gagnez un cadeau de consolation

A gagner cet été avec la complicité de nos partenaires :

Le Parc Aventures Labyrinthe 29 / Accrobranches / Paintball à Clohars-Fouesnant

Les Vedettes de l'Odet

La Charcuterie Gourmande

A Fer et à Flots à Morlaix

Le Planétarium de Bretagne à Pleumeur Bodou

La Conserverie Pointe de Penmarc'h à Douarnenez

Les Vedettes de Bréhat

La Conserverie Courtin à Trégunc

Le Parc animalier et botanique + Parcabout de Branféré

La Compagnie Maritime Finist'mer

La Biscuiterie de la Pointe du Raz

La Compagnie Maritime de la Rade Le Brestoâ

La Sellor, découverte du Pays de Lorient (Cité de la Voile Eric Tabarly, Sous-Marin Flore S645 et le Haras de Hennebont)

Le Comptoir de La Butte & le Spa de La Butte à Plouider

Tournée estivale 2019 "Produit en Bretagne"

Océanopolis Brest

Aquanature, Parc Naturel du Stérou à Priziac

l'Ancienne Abbaye de Landevennec

La Récré des 3 Curés à Milizac

Des Pass Famille Parc Aventures Labyrinthe 29 / Accrobranches / Paintball à Clohars-Fouesnant

Parc Aventures Labyrinthe 29 | Accrobranches | Paintball à Clohars-Fouesnant

Pass pour 2 adultes + 2 enfants

Amusez-vous en plein air, au cœur du Finistère ! Dans un vaste domaine à la campagne, vous profiterez d’une ambiance calme et naturelle, parfaitement adaptée à la pratique de loisirs mêlant sport, stratégie, découverte et réflexion. Vous venez en famille, entre amis ou collègues ? Si tout le monde ne souhaite pas participer à la même activité, pas de problème : certains peuvent se diriger vers l’accrobranche, pendant que d’autres pratiqueront simultanément le paintball ou s’amuseront dans le labyrinthe végétal. Il est également possible de pratiquer les trois activités à la suite.

Des activités pour petits et grands à ne pas manquer ! Labyrinthe, accrobranches, paintball

Parc Aventures est un espace dédié à l’évasion et l’amusement en plein air, situé dans le Finistère sud entre Quimper, Fouesnant et Bénodet. Ouvert d’avril à novembre, le parc de loisirs vous propose 3 activités principales :

Parcours d’accrobranche (classique ou semi nocturne)

Labyrinthe végétal (en journée ou en nocturne hantée)

Terrain de Paintball

Des croisières commentées dans la Baie de Concarneau pour 2 personnes avec Les Vedettes de l'Odet

Baie de Concarneau | Ville Close - Les Vedettes de l'Odet

Concarneau la Ville Bleue du bout des yeux Vous connaissez la Ville Close et ses remparts, célèbre monument de Concarneau mais l’avez-vous déjà observé depuis la mer ? Embarquez au port de plaisance de Concarneau pour une visite guidée à bord des Vedettes de l’Odet. La croisière commence par la visite du port de plaisance puis se poursuit par la visite des infrastructures portuaires de Concarneau. Chantiers navals et cales sèches pour la construction et la réparation des navires, entreprises de mareyage et de transformation des produits de la mer et bien entendu la criée qui abrite la vente de poissons des hauturiers, chalutiers, bolincheurs et côtiers tôt le matin. L’activité portuaire de Concarneau demeure importante même si les belles années de la pêche sont au passé. Pour que vous ayez une vue d’ensemble de la baie de Concarneau, le bateau prend la mer pour un bol d’air iodé. Un panorama de l’océan à 180° s’ouvre devant vous. A l’ouest, la pointe de Beg Meil. A l’est, la pointe de Trévignon. Vous longez la côte en passant par l’anse de Kersaux qui abrite quelques plaisanciers et la pointe du Cabellou avant de revenir par la corniche où la chapelle de la Croix côtoie les anciens hôtels particuliers et les constructions modernes. En compagnie du guide des Vedettes de l’Odet, la Croisière commentée dans la baie de Concarneau restera le Grand souvenir de vos vacances !

Validité : 15 septembre 2019 / Départs du port de Pêche de Concarneau, face à l’Office de Tourisme / Du 1er Juillet au 15 septembre 2019 du mardi au samedi à 10h30, 14h00 et 15h00 / Durée de la croisière : 50 minutes environ



Des Croisières promenade sur la rivière de l'Odet pour 2 personnes avec les Vedettes de l'Odet

La Croisière promenade sur l’Odet « la plus jolie rivière de France » à bord des Vedettes de l’Odet c'est un véritable moment de détente et de découverte à travers les commentaires d’un guide passionné par le patrimoine naturel et maritime de la Cornouaille. Mais d'où vient ce titre de "Plus jolie rivière de France" ? Ces mots nous viennent d'Emile Zola qui séjourna à Sainte-Marine, magnifique petit port faisant face à Bénodet. Cette rivière de l'Odet, d’une soixantaine de kilomètres, prend sa source à Saint-Goazec dans les Montagnes Noires et est réputée pour les nombreux châteaux et manoirs visibles sur ses rives. La plupart d'entre eux possèdent de magnifiques parcs botaniques : Kerembleis, Perennou, Kerouzien, Kergoz…Kerdour, Lanroz, Lanniron, Poulguinan… Mais la balade sur la rivière de l'Odet c'est aussi la découverte de lieux chargés d'Histoire et de légendes bien vivantes : la chaise de l'évêque, le rocher de la pucelle, la pointe des espagnols, les korrigans, et tant d'autres ! A bord de navires confortables et panoramiques, vous allez découvrir un paysage mystérieux et tout en nature. Oiseaux de mer et de rivière y trouvent le gîte et le couvert : Aigrettes garzettes, hérons cendrés, martins pêcheurs, sternes, cormorans. Et n'oublions pas que la rivière de l'Odet fut le lieu de résidence d’illustres auteurs : Emile Zola et Jean de la Fontaine vinrent ainsi s’imprégner des bords de l’Odet. Laissez-vous charmer par la nature et l’histoire de cette rivière emblématique !

Validité : 29/09/19 / Embarquement à Bénodet

Des croisières pour 2 personnes aux Îles Glenan à bord du voilier traditionnel "Saint Corentin" offertes par les Vedettes de l'Odet

Rejoindre les Îles Glénan en voilier

Traversée aller en voilier traditionnel (2 heures environ), escale libre sur l’île Saint Nicolas et retour en vedette (1 heure environ). Ou inversement, selon programme. Embarquez à Concarneau à bord du « Corentin », majestueux voilier breton, et découvrez la navigation à l’ancienne. Hissez les voiles du vieux gréement et participez aux manœuvres en compagnie de l’équipage qui vous donnera les rudiments nécessaire pour rejoindre l’île Saint Nicolas des Glénan. Vous pouvez aussi profiter simplement de la traversée en voilier en toute sérénité et du cadre exceptionnel le temps d’une navigation inoubliable.

Le Corentin, c’est un fameux trois mâts !Mais quelles sont les particularités de ce vieux gréement ? Du nom de Corentin, tel le saint patron de la ville de Quimper, lieu d’origine du bateau, le « Corentin » est la réplique exacte des bateaux marchands du 18e et 19e siècles. Il a été construit selon les méthodes traditionnelles. Depuis 1992, date de sa mise à l’eau sur les quais de Locmaria à Quimper, il se reconnait à ses trois mâts et au fin liseré jaune qui souligne sa coque noire. Dès l’automne, il hiverne sur les quais de l’Odet, près de la faïencerie Henriot.

Informations techniques : Port d’attache Quimper- Allées de Locmaria – Matériau Bois- Année de construction 1991 au Chantier St-Guénolé. Le Lougre Corentin fut dessiné à partir des plans de l’Aimable Irma de 1840, qui faisait partie de la flotte des caboteurs du 19e siècle desservant la côte et les ports de mer et de fonds de rias, de Brest à Bayonne, de Bilbao à Bergen. Construit et lancé au port de Quimper, ce Chasse-Marée à cul carré de 39 tonneaux est gréé de trois mâts portant des voiles au tiers. En chiffres Longueur 32 m, Largeur 5.15 m, Tirant eau 2.50 m.

Les départs se font exclusivement du port de Plaisance à Concarneau jusqu'au 8 septembre 2019.

Possibilité de location en exclusivité en hors saison. Capacité maximum 27 personnes..

Validité : 08/09/19

Des paniers gourmands de La Charcuterie Gourmande

La Charcuterie Gourmande

L'association La Charcuterie Gourmande a été créée en 1986. C'est une association de professionnels qui travaillent en collaboration avec des structures existantes, comme la Confédération Nationale des Charcutiers-Traiteurs et Traiteurs (CNCT).

Nos membres, tous charcutiers-traiteurs confirmés, ont en commun un savoir-faire et une gamme de produits de qualité. Le respect mutuel et la démocratie sont les valeurs fondatrices de l'association. Nous cultivons l'authenticité des produits du terroir, le respect de la tradition et des qualités innovatrices nous permettant d'offrir une gamme de produits et de réalisations riches et savoureuses.

Dans le panier gourmand :

1 saucisson "le petit Cornouaillais"

1 boîte de pâté de campagne charcuterie Gourmande

1 bouteille de bière Terenez

1 boite de sardine Les Mouettes d'Arvor

1 paquet de café Bozec-Brulerie du Léon

1 paquet de galettes artisanales de la biscuiterie Kersual

1 tablette au chocolat de chez Mélinda à Plozévet

Des Pass Excursion "A Fer et à Flots"

A Fer et à Flots | Débarcadère Batz

Une journée complète de découverte des paysages du Léon et de la Baie de Morlaix de manière originale : à pied, en car et en bateau. Les escales de ces journées sont variées et vous promènent tantôt vers l’île de Batz, tantôt vers Roscoff ou encore Saint-Pol-de-Léon et Morlaix. Les Pass sont valables pour un circuit au choix pour une Famille de 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) :

le circuit du Léon (Morlaix - Île de Batz - Roscoff) Le Léon A Fer et A Flots : l’invitation au voyage en baie de Morlaix, dans le Nord Finistère. Accompagnés d’une guide, partez pour ce voyage d’une journée à la découverte des paysages du Finistère Nord à pied, en car et en bateau.

le circuit de l'Elorn entre Brest et Landerneau, l'invitation au voyage dans le Nord Finistère. Accompagnés d'une guide, partez pour ce voyage d'une journée à la découverte des paysages du Nord Finistère, de l'Elorn maritime, des villes de Brest et Landerneau à pied, en car et en bateau

le circuit de l'Elorn entre Brest et Landerneau, l’invitation au voyage dans le Nord Finistère. Accompagnés d’une guide, partez pour ce voyage d’une journée à la découverte des paysages du Nord Finistère, de l’Elorn maritime, des villes de Brest et Landerneau à pied, en car et en bateau

Des paniers garnis "Découverte de la Mer" de la Conserverie Pointe de Penmarc'h à Douarnenez

Panier garni "Découverte de la Mer" | Conserverie Pointe de Penmarc'h à Douarnenez

La société « Pointe de Penmarc’h » (PDP), entreprise familiale, vend des conserves de poissons, a été créée en 1920. La marque des produits vendus est également « POINTE DE PENMARC’H »

Nos conserves sont fabriquées en Bretagne, à Douarnenez pour les sardines, les maquereaux, le thon, les rillettes. Nos produits : le produit phare est la sardine en conserve. Nous emboîtons la sardine fraîche, à la saison de pêche. Pêche locale, responsable. Les sardines sont travaillées à l’ancienne : préparées et emboîtées à la main par les Penn Sardin (nom historique des femmes travaillant dans les usines de sardines de Douarnenez). Nous commercialisons également des filets de sardines, du thon blanc, du maquereau, des rillettes de poissons, des soupes et veloutés, différentes spécialités et recettes exclusives autour du poisson. Charte d’achat de nos poissons pour une Gestion responsable de la ressource. Nos produits sont vendus par correspondance, dans nos boutiques La Maison de la Sardine, dont 1 sur le port de Douarnenez, et également dans certaines épiceries fines

Le panier garni "Découverte de la Mer" contient :

1 boîte de sardines fabriquées à l’ancienne à Douarnenez, emboîtées fraîches à la saison de pêche pour une qualité optimale de saveurs et de tendreté, et riche en Oméga 3 ! Sardines bretonnes

1 boîte de filets de sardines sauce escabèche aux échalotes, emboîté à la main à Douarnenez

1 boîte de thon blanc à l’huile d’olive, thon de grande qualité, emboîté à la main

1 boîte de saumon sauvage à l’huile d’olive, emboîté à Douarnenez

1 boîte de filets de maquereaux au Sancerre et petits légumes. Filets faits à la main, emboîtés à Douarnenez

1 boîte de soupe de poisson recette bretonne

1 verrine de crème de sardines au whisky

1 verrine de rillettes de thon blanc aux tomates séchées

1 verrine de rillettes de saumon à l’aneth

Le tout présenté dans un panier métal facile à réutiliser pour la pêche à pied ! Ou tout simplement pour présenter des fruits ou du pain

Des Pass Famille Planétarium de Bretagne à Pleumeur Bodou

Le Planétarium de Bretagne à Pleumeur Bodou

Envie d'en apprendre plus sur l'Univers qui nous entoure ? Les spectacles du Planétarium de Bretagne vous feront découvrir l'immensité spatiale et les phénomènes célestes, en total immersion grâce à d'un écran-dôme à 360° et un système de projection vidéo unique en France. Asseyez-vous confortablement et embarquerez pour un voyage poétique et extraordinaire dans l'espace, les étoiles à portée de main !

Tout l'été, le Planétarium de Bretagne vous propose 10 spectacles, adaptés à tous les âges, pour en apprendre plus sur les étoiles, les satellites, la Lune, les galaxies et bien plus encore! Alors, laissez-vous conter les planètes et leurs étonnants paysages avec "Splendeurs du système solaire", venez voyager dans le temps et dans l'espace avec « L'aube de l'ère spatiale » ou initiez vos enfants à la découverte du ciel nocturne avec « L’aveugle aux yeux d’étoiles »...

Le Planétarium vous propose des activités ludiques et pédagogiques pour les 7-12 ans : rendez-vous tous les mardis et jeudis pour les ateliers "fusées à eaux" qui apprendra aux enfants les principes de la propulsion, en s’amusant à construire leur propre fusée à eau à partir d’une bouteille de boisson gazeuse et à la lancer.

Les événements

L'année 2019 est celle des grands événements au Planétarium de Bretagne !

Observations du ciel nocturne exceptionnelles et gratuite le 12 juillet : à l'occasion de "On the Moon Again", premier rendez-vous international consacré à l'observation de la Lune - et le 2 août pour une nuit des étoiles.

29e Nuit des étoiles : une occasion de vous présenter deux séances animées en direct spécialement dédiée aux astéroïdes dans le système solaire le 2/08 à partir de 20h30

2019, c'est aussi le cinquantenaire de la mission Apollo 11 ! Le 21 juillet, 50 ans jour pour jour après les premiers pas sur la Lune, invitation à revivre les moments clefs de l'exploration spatiale !

Ouvert tous les jours de l'été de 10h30 à 18h, les week-end de 14h30 à 18h00

Des Pass Famille pour l'Ile de Bréhat avec les Vedettes de Bréhat

Vedettes de Bréhat

1 Pass famille = 2 embarquements adultes + 2 embarquements enfants avec au programme :

le tour de l'île de Bréhat avec un circuit commenté (45 mn environ)

le débarquement sur l'île de Bréhat avec visite libre de l'île

le retour

Un panorama exceptionnel

Une formule idéale pour découvrir l’archipel de Bréhat. Un circuit commenté de 45 minutes, à l’issue duquel vous débarquerez sur l’île maîtresse pour une visite libre à pied ou à vélo. Vous bénéficierez d’un panorama exceptionnel pour admirer les couleurs de l’archipel, sa côte sauvage et son patrimoine culturel tel que le Phare du Paon qui veille au nord de l’île de Bréhat. Retour à votre convenance par les traversées directes. Embarcadère Pointe de l’Arcouest : Route de l’embarcadère 22620 Ploubazlanec.

Des coffrets gourmands "Provisions de Bord" de la Conserverie COURTIN à Trégunc

Coffret "Provisions de Bord" | Conserverie de Bord

La Conserverie COURTIN

Conserverie familiale fondée en 1893, la conserverie Courtin est la plus ancienne de Concarneau et l’une des plus anciennes de Bretagne. Nous faisons aujourd’hui partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique de la ville. Fort de notre expérience, nous avons su traverser les époques pour vous proposer des produits authentiques dont les recettes sont restées inchangées. Nous sommes aujourd’hui spécialisés dans la fabrication des soupes à l’ancienne, de rillettes de la mer et de notre fameux confit de noix de Saint-Jacques.

A Trégunc, créé en 2017, l’Espace découverte de la Conserverie Courtin offre l’occasion aux visiteurs d’assister en direct à la fabrication des soupes et tartinables, à travers de grandes baies vitrées. Des panneaux explicatifs détaillent les processus, ainsi que l’histoire de cette institution. Le parcours a été pensé pour un public de tout âge, et s’achève par une dégustation gratuite des produits. Un an après son ouverture, l’Espace Découverte se hisse dans le classement des 10 sites industriels les plus visités en France !

La Conserverie Courtin de Trégunc est ouverte 7 jours / 7 y compris dimanches et jours fériés : juillet-août de 9h à 20h / Hors saison : de 9h à 19h. La Conserverie Courtin vous accueille aussi dans ses 6 magasins : la ville close de Concarneau, à Locronan,à Pont-Aven, Plogoff, Douarnenez et à Quimper

Le coffret Courtin "Provisions de Bord" contient :

1 soupe de l’océan

1 sauce rouille

1 sachet de de croûtons

1 verrine de rillettes de maquereaux

1 verrine de rillettes de thon

Des Pass Famille Famille 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) au Parc animalier et botanique + Parcabout de Branféré

Un lieu d’émerveillement, de découverte et de jeux pour une journée inoubliable en pleine nature

Voyagez au cœur d’un parc botanique multi-centenaire et rencontrez 1200 animaux en liberté originaires des 5 continents (lémuriens, zèbres, oryx, pandas roux, gibbons, hippopotames pygmées, loups à crinière, loutres d’Asie, flamants roses…).Ne manquez pas le spectacle d'oiseaux, les girafes de la plaine africaine et les rhinocéros de la vallée indienne. Prenez le temps d’observer les phoques sous l’eau grâce au bassin d’aquavision de l’espace marin. Découvrez le Parcabout® : 3000m2 de filets dans les arbres pour s’amuser en famille et évoluer en toute liberté entre 2 et 8 mètres de haut. Profitez des nombreuses animations de l’École Nicolas Hulot pour mieux comprendre la nature. Et pour les pauses gourmandes, vous aurez le choix entre la cafétéria à l’entrée du parc, le bar du platane ou encore la crêperie de la plaine africaine.

Branféré, un site dédié au respect de la nature à cent lieues du concept zoologique traditionnel

Ouvert tous les jours du jusqu'au 3 novembre 2019

Des Pass Famille Excursion "Escapade iodée 1h" au départ du Conquet ou de Lanildut avec La Compagnie Maritime Finist'mer

Finist'mer Excursions

Escapade iodée d'1 h valable pour 2 adultes + 2 enfants

Parc Marin d'Iroise - Découverte des Phoques et Dauphins | Finist'Mer

Embarquez à bord des bateaux de Finist’Mer

Excursions sur des semi-rigides (12 passagers) à la découverte de la faune lors d’une excursion dans l’archipel de Molène (oiseaux, phoques et dauphins…). Vous vivrez des sensations uniques dans un paysage d’îles sur fonds de mer turquoise. Le pilote saura vous transmettre sa culture des mammifères marins et de leur environnement. L’archipel de Molène fait partie intégrante de l’aire marine protégée par le parc naturel marin créé en 2007. Finist’Mer Excursions est un partenaire privilégié du parc marin d’Iroise, soucieux des bonnes pratiques de découverte du milieu naturel. L’observation des oiseaux, des mammifères marins et de la flore doit se faire de manière respectueuse. En effet, la préservation de la biodiversité est primordiale.

Parc Naturel Marin d’Iroise : Les ports de départ

Le Conquet

Traversez le bourg typique du Conquet, puis débouchez sur les hauteurs du magnifique et actif port de pêche. Venez prendre vos places dans la gare maritime, au guichet de la compagnie maritime Finist’Mer. L’équipe Finist’Mer Excursions vous équipera de gilets de sauvetage, puis vous embarquerez pour une escapade riche en émotions.

Lanildut

Le port de Lanildut est un port de goémoniers situé dans un splendide aber.Récupérez vos billets au guichet Finist’Mer, au sein de l’office du tourisme de Lanildut. Le pilote de Finist’Mer Excursions vous fournira l’équipement de sécurité nécessaire à la navigation, puis vous embarquerez pour une sortie remplie d’émotions.

Soyez bien couverts, l’air est toujours plus frais en mer

Des Pass pour une croisière en famille Iles de Sein ou Molène ou Ouessant avec la Compagnie Maritime Finist'mer

Corsaire Finist'mer

Destination et lieu départ aux choix sur réservation valable pour une famille (2 adultes + 2 enfants)

La compagnie maritime Finist’Mer spécialisée depuis plus de 25 ans dans le transport maritime de passagers. Son savoir faire est reconnu à travers le grand Ouest, de Nantes à Cherbourg. Embarquez à bord de navires conçus pour vous offrir confort et plaisir

OUESSANT, MOLÈNE ET SEIN depuis Camaret, Le Conquet, Lanildut et Audierne

Des paniers gourmands Biscuiterie de la Pointe du Raz à Plogoff

Coffret gourmand Biscuiterie de la Pointe du Raz à Plogoff

La Biscuiterie de la Pointe du Raz, un savoir-faire inimitable

Le succès de la Biscuiterie de la Pointe du Raz n’est plus à démontrer. Depuis 1936, l’entreprise bretonne régale toutes les générations de gourmands avec ses spécialités de biscuits et gâteaux au beurre de baratte. Déguster c’est bien, mais le faire tout en apprenant c’est encore mieux ! Depuis 15 ans, la biscuiterie ouvre ses portes aux visiteurs curieux de découvrir le processus de fabrication. Depuis cet été, le site a innové avec un nouveau circuit de visite, repensé pour petits et grands. Le fond et la forme ont été travaillés, dans le but de le rendre plus explicatif et plus attrayant. La Biscuiterie de la Pointe du Raz est l’entreprise la plus visitée en Bretagne avec plus de 150 000 visiteurs annuels, et le septième site de tourisme industriel en France en termes de fréquentation (D’après Entreprise et Découverte, chiffres 2016)

Panier gourmand Biscuiterie de la Pointe du Raz contient :

1 boîte de crêpe dentelle nature

1 pot de carabon nature

1 assortiment de palets et de galettes

Des Sorties PPVR en mer pour deux personnes avec la Compagnie Maritime Le Brestoâ

Compagnie Maritime de la Rade Le Brestoâ

Le Brestoâ, compagnie maritime de la rade de Brest, vous offre deux invitations pour la pause dej’ la plus originale qui soit, la balade PPVR ! Vous visiterez la rade de Brest dans une ambiance on ne peut plus conviviale en dégustant des savoureux produits locaux : du pain, du pâté, du vin rouge, des huîtres, du vin blanc, du fromage, des fraises de Plougastel, et un café chaud ! Et ce, en apprenant tout sur l’histoire de la rade grâce au capitaine qui la connaît comme sa poche ! Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi à bord du Brestoâ !

Des sorties en mer pour deux personnes en Rade de Brest avec La Compagnie Maritime Le Brestoâ - 1h30 de plaisir !

Rade de Brest - Frédéric Lemouillour

Le capitaine Laurent Férec navigue depuis 20 ans sur les eaux de la rade et la connaît comme sa poche ! Il vous propose d’en faire un grand tour du propriétaire au plus près des côtes, tout en vous racontant l’histoire de la rade de Brest, de son port militaire, sa réparation navale, ses îles et ses presqu’îles. Le fond plat du Brestoâ permet au capitaine de s’approcher au plus près des côtes pour que vous puissiez mieux en admirer les détails, et sa vitesse lui fait courir une bonne distance pour que vous puissiez découvrir un maximum de curiosités ! La rade offre de multiples visages : elle répare d’énormes bateaux de commerce, elle abrite des arsenaux militaires et nucléaires, elles sème au gré du vent des îles, des cailloux, et des presqu’îles sorties d’un rêve, elle promène des vieux gréements, des jolis coquillers, des petits optimists ou encore des plaisanciers à voile ou à moteur mais aussi des pêcheurs. Elle entraîne tous les jours des avirons, des kytes et des planches à voiles ! Parfois même, la rade fait surgir un sous-marin… Mais surtout, la rade promène le Brestoâ et ses passagers ! Offrez-vous la plus belle des balades en mer à Brest… Les enfants se verront décerner un diplôme de capitaine à leur retour à terre ! Départs du port de commerce (toute la saison) et/ou du port du Moulin Blanc de Brest.

Des Pass Famille 4 personnes à la Cité de la Voile Eric Tabarly à Lorient

Cité de la Voile Eric Tabarly à Lorient

La Cité de la Voile Éric Tabarly vous propose une visite en 7 escales : plus de 3 heures à la découverte de la voile et de la course au large ! Ouvrez grand les yeux, l'aventure océanique vous attend ici à Lorient à travers un espace muséographique ludique et dynamique avec films, manipulations, simulateur de navigation, cinéma 4D... Une découverte inédite de la navigation à voile dans le sillage d’Éric Tabarly, marin hors normes, précurseur passionné et grand concepteur. Une exposition à découvrir en famille ! Plus de 3 heures de visite d'aventure et de découverte !

Des Pass Famille 4 personnes pour une visite du sous-marin Flore S645

Sous-marin Flore S645 Lorient

Embarquez à bord ! Dans l'une des alvéoles de l’ancienne base de sous-marins, un espace d’exposition inédit vous fait partager le quotidien des sous-mariniers, le fonctionnement de ces mystérieux submersibles ainsi que l’histoire de Lorient comme port stratégique. Terminez par la visite de cet authentique sous-marin muni d’un audioguide relatant la vie à bord. Le plus : un parcours-jeu pour les enfants. Ludique et convivial, un parcours-jeu accompagne les enfants à la découverte du monde des sous-marins. A l’aide d’un livret et d’une application smartphone, ils mènent l’enquête pour résoudre une mystérieuse énigme dans le musée et à bord du sous-marin.

Des Pass Famille pour une journée au Haras National d'Hennebont : visite + spectacle

Spectacle au Haras d'Hennebont

Le Haras national à Hennebont Dans ce lieu prestigieux et unique en Morbihan, le site du Haras vous réserve une visite en deux temps combinant un parcours libre et guidé. Dans une ancienne écurie rénovée, découvrez à travers un bel espace d’exposition avec films, bornes, panneaux, l’histoire des relations entre l’homme et le cheval, l’activité des Haras et ses métiers… Ensuite, accompagné d’un guide, vous partez à la rencontre des chevaux dans l’écurie n°1 en passant par la sellerie d’honneur et la collection de voitures hippomobiles.

Le plus : des animations et spectacles équestres. Dès le printemps, des animations complètent la visite : show-spectacles équestres, présentations d’étalons par les agents du Haras, balade à poney, expositions…

Au fil de cette journée, nous vous proposons une visite guidée des lieux, une découverte animée avant le spectacle, un spectacle sous chapiteau, ainsi qu'un rendez-vous avec les artistes...

Des Spas & Soins pour deux personnes à La Butte à Plouider

Spa - Sauna de La Butte à Plouider

Le bon cadeau comprend : deux soins de 50 mn à choisir dans la collection de soins + accès au spa

Pour poursuivre cette parenthèse de douceur entre terre et mer… optez pour les soins détente du Spa de La Butte.

Nos modelages du corps et du visage sont inspirés de traditions ancestrales et de techniques plus modernes de relaxation. Ils vous offrent un moment unique et reposant, vous apportent à votre corps une décontraction totale, musculaire et articulaire. Laissez-vous tenter ! Modelage Lomi Maé, Modelage Singapourien, Modelage Signature La Butte...

Des menus pour deux personnes au Comptoir de La Butte à Plouider

Restaurant Le Comptoir de La Butte à Plouider

Le bon cadeau comprend : deux menus "déjeuners ou dîners" entrées, plats & desserts hors boissons

Le Comptoir de La Butte : un concept original Originale et complémentaire du restaurant étoilé, Le Comptoir de La Butte est une épicerie fine valorisant des produits bruts sur une carte courte qui offre une vue comparable sur les jardins et la baie de Goulven. Attenant à la table étoilé, le Comptoir de la Butte se divise en deux espaces à la décoration raffinée, réunis autour d’un grand comptoir circulaire. Ouvert 7 jours sur 7, Le Comptoir de La Butte propose un brunch tous les dimanches entre 10h30 et 14h à partager en famille ou entre amis ! Ce n'est pas un bistrot, pas un snack de luxe non plus : Le Comptoir de la Butte est un nouveau concept de restauration qui s'assume pleinement. Si l'étendue des propositions est presque aussi vaste que la gamme des produits gourmets proposés à la vente, la carte –qui s'inscrit en complément- est courte : une soupe du jour, une salade, deux ou trois recettes concoctées en bocaux et mis à bonne température sur place, assiette de charcuteries, de poissons fumés maison, de fromages et quelques douceurs : tout est préparé en parfaite transparence devant le client qui est libre de composer son repas selon son inspiration. L'équipe en salle se charge naturellement du service et de conseiller les convives dans leur choix.

Des paniers gourmands "Bréhat" Produit en Bretagne "Tournée estivale" 2019

Tournée Estivale Produit en Bretagne

Contenu du panier :

1 pot de confiture de fraise Les 4 Saisons

1 paquet de crêpes dentelle Traou Mad

1 tablette de chocolat Noir Raisin Sarrasin torréfié Grain de Sel

1 pot de crème d'abricot Les 4 Saisons

1 pot de rillettes Maquereaux aux Algues 100% Pêche durable

1 paquet de céfé Coïc Couleurs de Bretagne

1 terrine de campagne Tradionnel Hénaff

France Bleu partenaire de la Tournée Estivale Produit en Bretagne du 10/07 au 13/08 :

10/07 à Landerneau : quai du Léon de 14h à 18h : quai du Léon de 14h à 18h

11/07 à Pont-Aven : place Julia de 14h30 à 18h30

12/07 à Belle-Ile : sur le port au Palais de 14h30 à 18h30

13/07 à Vannes : Quai Eric Tabarly de 10h à 14h

15/07 à Cancale : tour à feu de 14h 18h -

16/07 à Saint Saint -Malo : cale des Bains Chaud de 14h à 18h

17/07 à Dinard : promenade des alliés de 14h à 18h

18/07 à Carnoët : Vallée des Saints de 14h à 18h

19/07 à Saint-Pol-de-Léon : Promenade de Penarth de 14h à 18h

20/07 à Saint-Renan : Rue Saint-Yves de 14h à 18h

22/07 à Concarneau : Parvis des halles de 15h à 19h

23/07 à Le Guilvinec : Terrasse d’ Haliotika de 14h30 à 18h30

24/07 à Quimper (Festival de Cornouaille) : Place Saint-Corentin de 14h30 à 18h30

25/07 à Paimpont : Place du roi Judicaell de 14h à 18h

26/07 à Vitré Vitré : Place de la gare 14h à 18h

27/07 à l’Aire d’Erbrée : Maison de la Bretagne 14h à 18h

29/07 à Arzon : Port du Crouesty de 15h à 19h

30/07 à La Roche Bernard : Rue du Passage de 14h à 18h

31/07 à La Gacilly (Festival photo) : Place de la Ferronnerie 14h à 18h

01/08 à Ploumanac’h : Chemin du Skevell de 14h à 18h

02/08 à Saint-Quay-Portrieux : Place de la plage 15h30 à 19h30

03/08 à Paimpol (Festival du chant de marin) : Place de Martray 14h à 18h

05/08 à Lorient (Festival Interceltique) : Quai de la Bretagne 16h30 à 20h30

06/08 à Pénestin : parking de la mine d’or 14h à 18h

07/08 à Guérande : Terres de Sel de 14h à 18h

08/08 à La Turballe : Parvis de la plage des Bretons 14h à 18h

09/08 à Saint-Nazaire : Marché nocturne de Saint-Marc de 17h à 23h

10/08 à Piriac-sur-Mer : Quai de Verdun 14h à 18h

12/08 à Pléneuf-Val-André : promenade de la digue 14h à 18h

13/08 à Plérin : Esplanade des Rosaires de 14h à 18h

Des savoir-faire bretons multiples à découvrir Produit en Bretagne souhaite faire découvrir aux estivants son association, ses actions et son ancrage territorial. Les adhérents de l’Association seront présents sur les lieux de la tournée. En tant qu’ambassadeurs, ils sensibiliseront les visiteurs bretons et non bretons au soutien de l’emploi local. Aujourd’hui, la volonté de favoriser les achats de proximité est devenue primordiale, et ce dans tous domaines d’activités. C’est pourquoi, nos adhérents sont des entreprises agro-alimentaires, culturelles (festivals, éditeurs... ) ou de services (lieux d’accueil du public, imprimeurs, banques, ressources humaines, habitat, enseignement ... )

Des Pass Famille pour Océanopolis Brest

LA VISITE PRIVILÈGE DES COULISSES D’OCÉANOPOLIS

Une visite exceptionnelle pour découvrir la face cachée des aquariums d’Océanopolis !

DÉCOUVREZ LES COULISSES D’OCÉANOPOLIS Un médiateur scientifique vous fera découvrir différentes zones habituellement inaccessibles au public, la salle de quarantaine du pavillon tropical, les salles de filtration et de préparation de la nourriture des pensionnaires… Il vous expliquera le fonctionnement des aquariums, vous fera découvrir le travail des aquariologistes d’Océanopolis.

Durée : 1 h

À partir de 12 ans

Hors vacances scolaires : les mercredi, samedi et dimanche à 14h30.

En période de vacances scolaires toutes zones : tous les jours à 11h00 et 14h30.

Visite possible en groupe (12 personnes maximum)

Pavillon tropical Faites le tour du monde des mers chaudes ! Cap sur les tropiques pour découvrir la magie des récifs coralliens ! A travers 2 millions de litres d’eau de mer, le pavillon tropical vous expose l’incroyable diversité des espèces et des milieux des mers chaudes. Vous vous émerveillerez du foisonnement de la vie tropicale dans une explosion de couleurs et d’émotions… Sans oublier l’exceptionnel face à face avec nos 7 espèces de requins !

Pavillon polaire Voyagez au coeur des glaces ! Partez à la rencontre de deux territoires de glace balayés par les vents : l’Arctique et l’Antarctique. Embarquez pour un voyage immersif au cœur des glaces à travers un spectacle panoramique étonnant ! Puis, découvrez la plus grande colonie de manchots en Europe ainsi qu’une vraie banquise peuplée de phoques du Grand Nord.

Découvrez le sentier des loutres Cap sur les loutres "d'eau douce" et "de mer" ! Situé en bordure du pavillon polaire, le sentier des loutres permet de découvrir deux espèces : la loutre d'Europe et la loutre de mer. La présentation de la loutre de mer au public est exceptionnelle ! Océanopolis est le premier centre français à présenter au public ce mammifère marin venu d'Alaska.

Pavillon Bretagne Ouvrez grand les yeux et les oreilles, c’est une visite acoustique et interactive qui vous attend. Le pavillon Bretagne, entièrement repensé en 2017, vous présente la biodiversité des côtes bretonnes ! Découvrez des espèces rarement présentées en aquarium et participez aux différentes activités :

Le Minilab : espace immersif dédié à l’expérimentation.

Le nourrissage des phoques sur la plage extérieure de leur aquarium.

AbyssBox : Véritable première mondiale, Océanopolis présente au public des animaux vivants issus d’environnements profonds. Ils sont maintenus à une pression correspondant à leur milieu d’origine, soit entre 1 800 et 2 000 mètres de profondeur !

Des Pass Famille au Parc Aquanature Domaine du Stérou à Priziac

Daim | Aquanature, Parc du Stérou à Priziac

Pass (2 adultes + 2 enfants) valables pour 1 journée balade au parc (10h - 19h) + parcours SAFARI en voiturette (1 heure)

Un cadre unique pour une rencontre exceptionnelle avec la nature où vivent 140 cerfs et daims en totale liberté autour de la rivière Aër

Bienvenue dans ce Parc Naturel de 80 hectares où règnent en maîtres 120 cervidés à l'état sauvage. Le Parc est un écrin de verdure vallonné, ponctué de rivières, d'étangs et de forêts où vivent 120 cervidés à l'état naturel. Ce site de toute beauté est un cadre unique pour une rencontre exceptionnelle avec la nature

Des Pass Famille Ancienne Abbaye de Landevennec site archéologique, musée, expo "La Bretagne au temps des Rois" et jardin

Ancienne Abbaye de Landevennec - Benjamin Deroche

Fondée au tournant des 5e et 6e siècles, l’abbaye de Landévennec est la fondation monastique la plus ancienne attestée en Bretagne. Située à une centaine de mètres en contrebas du "nouveau" monastère construit dans les années 50, l’Ancienne abbaye est aujourd’hui un site archéologique et un musée. Près de 25 ans de fouilles y ont révélé 13 siècles d’histoire bretonne

LA BRETAGNE AU TEMPS DES ROIS De Morvan à Alain Le Grand (818 – 907) 7 avril - 3 novembre 2019 Si l'on sait que la Bretagne fut autrefois un duché rendu célèbre par Anne de Bretagne, le royaume qui l’a précédé reste peu connu. Pour beaucoup, les noms de Nominoë, Erispoë et de Salomon semblent s'évanouir dans les brumes du temps. Qui peut situer les règnes de ces chefs ou dire lesquels portèrent le titre de roi ? C’est cette page d’histoire prestigieuse mais oubliée que le musée de Landévennec aborde à travers cette exposition temporaire.

Au 9e siècle, une succession de batailles aboutissent à la reconnaissance, par les empereurs et les rois francs, du royaume de Bretagne. Pris dans des luttes intestines, ce royaume s’éteint sous la pression des attaques vikings au siècle suivant.

Les fouilles archéologiques menées ces dernières décennies permettent de se faire une image plus précise de ce qu’était la vie des Bretons du 9e siècle. La Bretagne, presqu’indépendante sur le plan politique, elle est plus ouverte que jamais sur le reste du monde. S'intéressant tour à tour aux pratiques guerrières, à la culture littéraire et artistique et à la vie des paysans, l'exposition se plonge dans l'univers des Bretons du temps des rois.

Accessible à tous, le parcours fait la part belle à la vidéo et aux manipulations. Dans chaque section, un film projeté sur un écran large synthétise les principaux points du parcours. Des jeux et des manipulations accompagnent le visiteur pour cette immersion dans le Haut Moyen Age.

Landévennec… aux origines de la Bretagne Situé au creux d’un vallon, au bord de l’Aulne, le monastère de Landévennec a été fondé, selon la légende, par saint Guénolé et 11 disciples à la fin du 5e siècle. Des origines, les archéologues ont découvert quelques traces: un petit oratoire entouré d’un cimetière.

Le monastère se développe dans les siècles suivants. Il devient, au 9e siècle, un lieu essentiel pour la culture bretonne : les moines adoptent la règle de saint Benoît, copient de nombreux livres, possèdent un domaine étendu. Malgré ses fortifications, le monastère ne résiste pas à un raid viking qui, en 913, met fin à ce petit « âge d’or ».

Contraints à plusieurs décennies d’exil, les moines reviennent, rebâtissent, agrandissent. Au fil des siècles, les reconstructions du monastère se succèdent, laissant chacune des traces mises au jour par les archéologues. La communauté est dispersée à la Révolution. Vendue comme bien national, l’abbaye devient une carrière de pierres au début du 19e siècle. Dans les années 1950, les moines de Kerbénéat s’installent près de l’endroit ou ont vécu leurs prédécesseurs pendant presque 1300 ans.

Un site archéologique exceptionnel Les fouilles du site ont commencé en 1978 pour s’achever en 2002. C’est une durée tout à fait rare pour un site médiéval en France. Sur le site archéologique, véritable chantier de fouilles à ciel ouvert, les visiteurs peuvent découvrir ce qui a suscité autant d’intérêt de la part de la communauté scientifique. Les fondations du monastère du 9e siècle sont encore visibles aujourd’hui dans les fosses creusées par les archéologues. Les soubassements de l’église, la tombe de saint Guénolé, les bâtiments d’habitation des moines, les piliers de la galerie couverte qui entouraient la cour intérieure sont les seuls vestiges en Europe d’un monastère complet de cette époque. Partout sur le site, la superposition des fondations des bâtiments des différentes périodes, montre comment le mode de vie des moines a évolué au fil des siècles.

Un musée pour 1500 ans d’histoire Le musée parcourt l’histoire du site de sa fondation au 5e siècle jusqu’au retour des moines dans les années 1950, soit 15 siècles d’histoire bretonne. Grâce à des reconstitutions, le musée présente l’évolution des bâtiments pour accompagner le visiteur dans la découverte du site. A travers l’histoire du monastère, c’est l’histoire de la Bretagne qui se dévoile : migrations des « Bretons » en Armorique et naissance de la « petite » Bretagne, expansion de la vie monastique en Occident, rayonnement culturel des monastères au siècle de Charlemagne, invasions normandes, grandeurs et vicissitudes de la vie monastique du Moyen Age à nos jours dans une Bretagne en constant changement. Des fac-similés de manuscrits, un pavement du 10e siècle, un sarcophage en chêne du 9e siècle unique en Europe, un atelier d’écriture médiéval reconstitué et de nombreux objets découverts en fouilles accompagnent le visiteur dans la découverte de cette histoire mouvementée..

Des Pass Famille pour une journée à La Récré des 3 Curés à Milizac

Envie de détente, de passer un bon moment avec des amis ou en famille ?

Les petits et les grands enfants se retrouvent dans le parc d’attractions de la Récré des trois Curés. Idéalement situé à Milizac – à 5 minutes de Brest – le parc de loisirs familial et d’attractions le plus sympa de l’ouest vous propose de passer une journée dans un cadre de verdure, sur une vaste étendue de 17 hectares