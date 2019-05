Les Championnats du Monde de Longboard à Biarritz du 25 mai au 2 juin avec France Bleu

Deux ans après avoir accueilli les World Surfing Games en 2017, la ville de Biarritz organise cette année les Championnats du monde de Longboard, un événement à vivre avec France Bleu.

C'est une édition record des Championnats du monde de Longboard qui s'annonce à Biarritz avec plus d'une centaine de surfeuses et surfeurs attendus à Biarritz du 26 mai au 2 juin représentant 32 pays.

Le longboard est une discipline emblématique de notre sport (Jean-Luc Arassus, président de la Fédération Française de Surf

Quatre titres mondiaux sont en jeu : chez les messieurs et les dames en individuels, par relais (équipe de 4) et le titre mondial des nations avec un classement aux points des performances individuelles de chaque athlète. Cerise sur la vague, ce championnat du monde est qualificatif pour les World Beach Games de San Diego et pour les Jeux Panaméricains de Lima.

En direct sur France Bleu Pays Basque

Emissions en direct, journal du mondial de surf, directs vidéo des épreuves et jeux, France Bleu est mobilisée pour vous faire vivre cet événement de surf.