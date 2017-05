Les championnats du monde de surf à Biarritz du 20 au 28 mai

Du 20 au 28 mai 2017, la ville de Biarritz accueille les championnats du monde de surf, un événement à vivre avec France Bleu

C'est année, la Fédération Française de Surf se charge d'organiser les championnats du monde de surf sur la côte basque, et particulièrement à Biarritz, berceau du surf européen. Biarritz qui fête d'ailleurs les 60 ans du surf sur les vagues françaises cette année. Une autre occasion de voir du beau spectacle et de faire la fête.

La France accueille pour la troisième fois le grand rendez-vous mondial des surfeurs après Lacanau en 1992 et Biarritz en 1980. A 3 ans des JO de Tokyo et de la 1ère compétition olympique de l’histoire du surf, la France est le pays hôte des Championnats du Monde pour la 3e fois de son histoire, après les éditions de 1980 à Biarritz et de 1992 à Lacanau.

Une occasion à ne pas manquer pour s'en mettre plein les yeux, baigner dans une ambiance 100% surf pendant une semaine et côtoyer les stars mondiales de la discipline. Les épreuves se déroulent sur le spot de la Grande Plage à Biarritz.



► France Bleu Pays Basque en direct des Mondiaux du Surf

Plus de 40 pays attendus

Plus de 200 surfeurs issus d’environ 40 nations concourrent pour les titres individuels messieurs et dames, le titre du relais et le titre par équipes. Parmi les nations phares, citons notamment : la France, l’Australie, les Etats - Unis, le Brésil, Hawaii, l’Afrique du Sud, le Pérou, le Portugal, le Japon, le Costa Rica. Biarritz Pays Basque devrait également accueillir la Russie, l’Italie, le Danemark, l’Argentine, Tahiti, le Mexique, le Canada, la Nouvelle - Zélande, la Suisse, la Barbade, Israël, le Maroc, l’Allemagne ou encore la Chine et l’Inde, deux géants qui s’éveillent au surf.

Tom Curren, le parrain de l'événement

C'est Tom Curren, triple champion du monde WSL et triple champion du monde ISA, qui est le parrain de la compétition.

J’ai passé beaucoup de temps en France et particulièrement à Biarritz. C’est une invitation que j’ai acceptée immédiatement.