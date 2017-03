Les chateaux du Médoc vous ouvrent leurs portes

France Bleu Gironde est partenaire de cette manifestation phare du Médoc viticole.

Organisée par la Maison du tourisme et du vin de Pauillac en collaboration avec le Conseil des vins du Médoc, le printemps des châteaux est le lancement officiel de la saison touristique.

Cette 26ème édition est dédiée à la rencontre, la convivialité et la qualité. Qu'ils soient Grands Crus Classés, Crus Bourgeois, Crus Artisans, Caves Coopératives ou autres crus, cette année encore, une cinquantaine de viticulteurs du Médoc passionnés et passionnants vous invite à découvrir leurs vignes, leurs chais, leurs cuviers, leur château...et leurs vins.

Les domaines participants proposent de nouvelles activités, des animations parfois même innovantes !

De nombreux châteaux accueillent des expositions de peintures, sculptures, photographies… Un cadre différent pour aller à la rencontre d’art.

Chateau Prieuré-Lichine - Guy Charneau

Au départ de Bordeaux, prenez place à bord d’un bus confortable et laissez-vous guider pour une journée de découverte et de plaisirs. Sur la célèbre D2, « la route des châteaux », Ana la fille du pays vous raconte les secrets de ce terroir d’exception parsemé de mille et un châteaux et d’appellations prestigieuses. Au cours de la journée vous faites escale dans 4 châteaux où les viticulteurs vous font partager leur passion. Départ à 9h - Station Tram « Parc des Expositions » (Ligne C) - Retour prévu vers 18h30. Tarif : 58€/personne (Tarif incluant transport, visites, guide, assiette gourmande, dessert, vin).

Rendez-vous au Château du Taillan au Taillan-Médoc à partir de 9h30 pour participer à un rallye à la découverte du Médoc. En groupe, en famille, en duo ou en solo, sillonnez les appellations, visitez des caves et bien-sûr répondez aux questions du Passeport pour tenter de gagner votre poids en vin ! Vous avez jusqu’à 17h00 pour remettre votre questionnaire complété au Château Livran à Saint-Germaind’Esteuil. La « pesée » du gagnant puis la remise du prix se font au Château Livran autour d’un verre de l’amitié offert par les propriétaires .Inscription gratuite directement au Château du Taillan le dimanche 9 avril entre 9h30 à 10h30. Information au 05 56 59 03 08.

Laissez-vous surprendre par une expérience inoubliable... Dégustez plusieurs vins plongé dans le noir total. Seuls vos sens (odorat, goût, toucher) vous guideront au cours de cet atelier ! Un atelier de la Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac, à 15h à la Cave La Rose Pauillac - Tarif : 15€/pers.

Bien sûr toutes les visites des chais et les dégustations sont gratuites.