Les Chefs au sommet d'Auron

Les Chefs se réunissent au Sommet d'Auron pour célébrer la gastronomie en altitude

Une semaine à déguster de bonnes choses à base de saveurs de nos montagnes

Chaque soir des menus gastronomiques sont proposés par tous les grands Chefs cuisiniers et pâtissiers dans les restaurants de la station et des villages de St Etienne de Tinée et St Dalmas le Selvage.

Des divertissements sont également à la carte pour les chefs en herbe et pour les plus expérimentés animés par les « Toques Brûlées » et « l'Union des Artisans Pâtissiers Chocolatiers des Alpes-Maritimes