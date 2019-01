Les Chefs au sommet d'Auron

Le 8ème Festival de la Gastronomie de Montagne d'Auron, en présence des plus grands chefs étoilés de la région.

les plus grands chefs de la Côte d'Azur cuisinent en altitude

La gastronomie se goûte à Auron ,pendant toute une semaine vous allez pouvoir déguster de bons plats aux saveurs de nos montagnes

Chaque soir, des menus gastronomiques vous seront proposés par tous les grands Chefs cuisiniers et pâtissiers dans les restaurants de la station et des villages de St Etienne de Tinée et St Dalmas le Selvage.

Pour les chefs en herbe et pour les plus expérimentés, des dégustations sur les pistes pour les fins gourmets et autres critiques gastronomiques animés par les « Toques Brûlées » et « l'Union des Artisans Pâtissiers Chocolatiers des Alpes-Maritimes »

L'idée globale de ces rencontres culinaires c'est de vous faire profiter de votre séjour au ski pour titiller vos papilles et vous présenter des recettes délicieuses et réconfortantes