Les Chevaliers du Fiel dans Jean-Pierre Mouniès, une vision pour l'Europe, sur C8 samedi 25 mai à 21h

Jean Pierre Mouniès, candidat aux dernières élections présidentielles, décide de se présenter aux élections européennes ! Il est l’homme politique le plus allumé du pays et mène, seul, une liste intitulée : « Jean-Pierre Mouniès, une vision pour l’Europe ». Invité de « Un homme, un destin », l’émission politique la plus en vue du pays, nous découvrons son quotidien de prêcheur convaincu à travers ses nombreux déplacements auprès des français et rencontrons ses proches, témoins édifiants de son engagement sans limite !

Histoire de bien se préparer pour aller voter le lendemain !

Rendez-vous sur C8 samedi 25 mai à 21h

Retrouvez et réécoutez la chronique quotidienne des Chevaliers du Fiel sur France Bleu