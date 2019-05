Les cimetières provisoires : Soirée exceptionnelle à Sainte-Mère-Eglise le 21 mai

Sainte-Mère-Église, France

Plus de 13 000 corps de soldats américains et un millier de soldats allemands victimes des combats du débarquement furent inhumés dans des cimetières provisoires avant de trouver, plus tard, le repos éternel dans les nécropoles militaires tels que le cimetière US de Colleville sur mer ou de La Cambes. C’est cet aspect méconnu de la Bataille de Normandie que cette soirée propose d’évoquer afin d’en transmettre la mémoire aux générations futures.

Jean Quétier, maire de Sainte-Mère-Église, Ouest France, La Presse de la Manche et France Bleu Cotentin vous invitent à venir en famille entendre et partager le souvenirs de trois témoins directs et à découvrir un film rare tourné par l’armée américaine sur ces cimetières provisoires.

Soirée d’échanges autour des cimetières provisoires du D-Day

La soirée se déroule à la salle des fêtes de Sainte-Mère-Église, mardi 21 mai 2019 de 18h à 20h30 : 6 Rue du Cap de Laine, 50480 Sainte-Mère-Église.

Vous souhaitez assister à cette soirée :

Envoyez-nous un message avec votre nom, prénom et la commune où vous habitez : INSCRIVEZ-VOUS ICI

Inscriptions possibles jusqu'au 21 mai à midi.