Des festivals de food-truck et de jeux. Un cinéma et un arboretum qui fêtent leur anniversaire et la science qui s'expose... Tout le monde va trouver chaussure à son pied ce week-end.

Food Trucks Festival à Poitiers

Rendez-vous

Poitiers

À l'îlot du Tison (Guinguette Pictave)

Samedi 13 octobre 2018 : 12h à 2h du matin

Dimanche14 octobre 2018 : 11h45 à 15h30

Les 70 ans du cinéma Le Foyer à Parthenay

Rendez-vous

Samedi 13 et dimanche 14 octobre

Parthenay

Cinéma Le Foyer

Fête de la science à Oiron et Civray

Rendez-vous

Civray

Samedi 13 octobre 2018

La Margelle

A partir de 14h jusqu'à 4h du matin

Château d'Oiron

Samedi 13 octobre 2018 : 16h30 à 18h45

Dimanche 14 octobre 2018 : 14h15 à 16h15

Festival Welkom à Mirebeau

Rendez-vous

Mirebeau

Salle des fêtes

Samedi 13 octobre 2018 de 10h à minuit

Dimanche 14 octobre 2018 de 11h à 19h

Visites guidées de l'arboretum forestier de Melle

Rendez-vous

Melle

Dimanche 14 octobre 2018 : 10h, 11h, 15 et 16h.