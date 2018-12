Les cinq sorties incontournables en Poitou les 29 et 30 décembre 2018

C'est le dernier week-end pour profiter des animations de fin d'année.

Animations de Noël à Poitiers

Avec la grande roue et les illuminations de Notre-Dame-la-Grande.

Rendez-vous

Jusqu'au 6 janvier 2019 pour la roue

Tous les jours de 11h à 22h Le 31 décembre de 11h à minuit Le 1er janvier de 14h à 20h

Jusqu'à mi janvier pour les illuminations de Notre-Dame-la-Grande.

Tous les jours de 17h30 à 23h

Le village de Noël au Futuroscope

Installé près du Kinémax, le village de Noël accueille petits et grands et propose boissons chaudes et gourmandises, sans oublier l’Atelier des lutins et la Cabane des doudous.

Avec, en prime, la projection du film "Le Fils de Bigfoot" en 3D au Studio 16.

Rendez-vous

Jusqu'au 6 janvier dans le parc du Futuroscope

Expo Légo® à Chauray

Animée par Roger Tortelier

Rendez-vous

Temple de Chauray

Jusqu'au 6 janvier 2019

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Entrée libre

Crèche animée, maquette ferroviaire et fête foraine en expo à Bressuire

La crèche animée, créée par l'abbé Rochard, en version restaurée

Au 2, rue des Religieuses, à Bressuire.

La maquette ferroviaire qui représente un quartier de Bressuire, avec sa gare de fret et tous les monuments principaux. Le tout sur 25m2 : 5km de câbles, 750 éclairages, 1500 bâtiments, 2 km de rails...

A la gare de fret, à Bressuire.

Expo sur le thème de la fête foraine

Salle des arcades, place de l'hôtel de ville

A Bressuire

Ces trois expos sont ouvertes de 14h à 18h.