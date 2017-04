Les Cogitations, Festival des rires moqueurs

France Bleu Gironde est partenaire de la 2ème édition des Cogitations, festival des arts moqueurs et vous offre vos invitations.

France Bleu Gironde offre un package de 4 invitations par spectacle dans « objectif : dune », jouez tous les jours à 11h au 05 56 19 10 10.

La deuxième édition des Cogitations se tient au Haillan du 3 au 6 mai 2017. Avec Anne Roumanoff (complet), Franck Lepage, Guillaume Meurice (complet), Chris Esquerre, Christophe Alevêque, Manuel Pratt, Urbs...

Liberté de ton et de parole sont les maîtres mots de cet événement où seule la langue de bois est censurée. C'est aussi l'occasion de créer des passerelles entre humoristes, dessinateurs de presse, publics et scolaires pour faire de ces Cogitations un moment de rencontres et de transversalité.

Programme : spectacles, conférences gesticulées sur l'école et la CAF, atelier "comment désintoxiquer le langage", rencontre et débats sur l’Éducation nationale et la dette, apéros concerts de chansons inconvenantes, DJ set...

Mercredi 3 mai – 20h30 – Franck Lepage / Urbs – Inculture(s) 2

Jeudi 4 mai – 20h30 – Anne Roumanoff – Aimons-nous les uns les autres (COMPLET)

Vendredi 5 mai – 20h45 – Chris Esquerre – Sur rendez-vous

Samedi 6 mai – 10h00 – Conférence gesticulée de Leïla – Je vais tout CAF’ter : Le RSA, un droit qui fonctionne à l’envers !

Samedi 6 mai – 15h30 – Christophe Alévêque – Le Tour de la dette en 80 minutes

Samedi 6 mai – 18h – Manuel Pratt – Le meilleur du pire

Samedi 6 mai – 21h – Guillaume Meurice – Que demande le peuple ? (COMPLET)