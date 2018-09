Les Colloques de Menton Les samedis 29 septembre, 13 et 20 octobre au Palais de l’Eur

Trois samedis pour s'interroger et réfléchir sur notre sociétés avec six personnalités exceptionnelles pour nous accompagner dans notre démarche d'ouverture et de curiosité

Samedi 29 septembre à 14h

« Psychothérapie de Dieu » animé par Étienne Gernelle

avec Boris Cyrulnik Neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste et Eric-Emmanuel Schmitt

Romancier, dramaturge, nouvelliste et essayiste

Samedi 13 octobre à 14h30

« Où en sommes-nous ? Société, Religion, Civilisation »

Grand entretien avec Alain Finkielkraut, de l’Académie française, philosophe

Animé par Nicolas Galup

la suite du programme ICI