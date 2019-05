Les commerçants de Nîmes se mettent à l'heure romaine

Pour les Grands Jeux Romains, les commerçants du centre-ville de Nîmes jouent le jeu et organisent de nombreux animations. Ils seront aussi pour certains costumés en romain et proposeront des plats typiques et parfois très originaux.

Nîmes, France

Les Grands Jeux Romains sont une aubaine pour de nombreux commerçants Nîmois. Il faut dire qu'on attend 90.000 personnes dans les rues de la ville pendant trois jours.

Des commerçants costumés en gladiateurs, romains et gaulois

Vous verrez donc à partir de ce vendredi des serveurs, des restaurateurs ou d'autres commerçants costumés en centurion, gladiateur, gaulois ou encore barbare. A l'image du personnel de la brasserie Le Montcalm. Ils seront tous déguisés en barbares : " les peaux de bêtes sont de sorties" raconte Brigitte Dumas, la patronne et cuisinière de la brasserie. "Une bande d'amis à nous va préparer un ragoût de ragondin" ajoute-t-elle en rigolant.

150 commerçants deviennent romains

De nombreuses animations sont organisées par l'association "Les commerçants romains" tout autour des bars et restaurants. Une association qui existe depuis trois ans. Eric Rodier est le président de cette association et il est ravi de voir que de plus en plus de commerçants s'emparent de l’événement : "Nous sommes désormais 150 commerçants à jouer le jeu, ça n'était pas le cas au début des Jeux Romains, _c'est une aubaine pour nous et il faut que tout le monde y participe_".

Le programme des animations organisées par les commerçants © Radio France - Mélodie Viallet

Les commerçants de l'avenue Jean Jaurès se sentent isolés

Néanmoins certains commerçants comme ceux de l'avenue Jean Jaurès regrettent que les animations des Jeux Romains ne soient pas élargies à toute la ville. "Nous ici nous n'avons pas plus de fréquentation que d'habitude" explique Eric Pantel le gérant de la brasserie Pantel avant d'ajouter "j'espère que l'année prochaine un marché antique ou un camp romain sera installé sur l'avenue, ça pourrait attirer du monde".

