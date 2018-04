Cette semaine est placée sous le signe de la musique et de la découverte !

La tournée d'artistes France Bleu !

Gagnez vos places pour le concert des Kids United au Zénith de Limoges le 13 mai à 15h.

5 enfants âgés de 11 à 18 ans qui reprennent les plus belles chansons célébrant la paix et l’espoir. Esteban, 17 ans, Gloria, 11 ans, Erza, 13 ans, Nilusi 18 ans et Gabriel 16 ans sont de véritables artistes passionnés par le chant. Et deux nouvelles recrues que vous pourrez découvrir au Zénith de Limoges le 13 mai : Ilyana et Dylan

Awwww J-24 avant le démarrage de notre nouvelle tournée « Kids United & Friends » ! 😃 Ca va être trop cool de vous revoir ! 🤗 En plus nous serons accompagnés de nos amis Ilyana et Dylan ! ❤️ Si vous n’avez pas encore vos places, RDV ICI : https://t.co/Avg3QIyTegpic.twitter.com/89Jz1R7kag — Kids United (@WeAreKidsUnited) February 8, 2018

Funk et pop mélangés !

Gagnez vos places pour le concert de Général Electriks prévu jeudi 10 mai à Veyrac à 21h dans le cadre des Veyracomusies. Festival avec France Bleu Limousin

La chanson française !

Gagnez vos places pour écouter le groupe Le trottoir d'en face en concert le 11 mai au Mas Martin à Veyrac à 21h dans le cadre des Veyracomusies

Les souvenirs !

Gagnez le Live de Sheila au Casino de Paris en DVD

DVD Sheila Live au Casino de Paris 2017 - sortie le 27 avril - Déjà en précommande :

AMAZON : https://t.co/oRK3so1ysD

FNAC : https://t.co/5J5Yi7GPVWpic.twitter.com/SQtosmaIvX — Sheila (@Sheilaofficiel) March 27, 2018

Sur cet album, Sheila revisite son répertoire avec les 4 musiciens du groupe H-Taag. On y retrouve les grands tubes comme “Spacer” ou, un peu plus loin dans le temps, “Les Rois Mages” ainsi que des titres inédits.

Ce concert a été enregistré quelques heures après la cérémonie des obsèques de Johnny Hallyday , l'occasion pour Sheila de rendre hommage à son ami l'idole des jeunes, avec le titre “Johnny, Sylvie, Cloclo et moi” qu’elle n’avait jamais chanté sur scène auparavant.

Sans oublier le sport de la région !

Gagnez vos places pour la rencontre CAB / Bordeaux Bègles samedi 5 mai à 21h

Un rencontre à vivre sur France Bleu Limousin, radio officielle du CA Brive - ©CA Brive page officielle Facebook

Gagnez vos places pour la rencontre CSP / Villeurbanne dimanche 6 mai à 18h30

Rencontre à suivre sur France Bleu Limousin, radio officielle du Limoges CSP - ©Limoges CSP page officielle Facebook

On termine avec un bon café et un moment de détente !

Gagnez la machine à café KRUPS dans la finale du Quiz Limousi vendredi 4 mai avant 12h et le Kit Pique-nique France Bleu

Un café et un pique-bique pour vous ! - CC - Engin_Akyurt / ©Régis Mazabraud